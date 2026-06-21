Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, avisa: "Hacienda te va a cobrar por tu piso vacío como si estuviera alquilado"

Las claves

Las claves Generado con IA Hacienda aplica la imputación de rentas inmobiliarias a viviendas vacías, haciendo tributar al propietario como si generasen ingresos aunque estén desocupadas. Esta imputación equivale al 2% del valor catastral del inmueble, o al 1,1% si el valor ha sido revisado en los últimos diez años. La Ley de Vivienda permite a los ayuntamientos aplicar recargos de hasta el 150% sobre el IBI a pisos vacíos durante más de dos años. Existen excepciones a estos recargos para viviendas en venta, alquiler, reforma, uso vacacional o afectadas por causas justificadas.

Tener una vivienda vacía en España puede salir caro, mucho más de lo que los propietarios imaginan. Aunque el inmueble no genere ingresos, la normativa fiscal contempla una serie de obligaciones que pueden obligar a pagar impuestos como si la vivienda estuviera produciendo rentabilidad.

Así lo ha explicado el consultor e inversor inmobiliario Sergio Gutiérrez, conocido en redes sociales (@sergio_excellence_circle) por sus análisis sobre vivienda y fiscalidad.

"¿Hacienda me cobra por mi piso vacío como si lo tuviera alquilado? Pues sí. Sin inquilino, sin contrato y sin cobrar un solo euro", afirma.

Según explica, muchos propietarios desconocen que la Agencia Tributaria aplica lo que se conoce como imputación de rentas inmobiliarias a determinadas viviendas desocupadas.

Este mecanismo afecta principalmente a segundas residencias, pisos heredados o inmuebles que permanecen cerrados y sin uso habitual. "Cada año Hacienda mete ese piso en tu declaración como si te estuviera dando renta. Se llama imputación de renta inmobiliaria", señala.

En la práctica, la Administración considera que el simple hecho de disponer de una vivienda genera un beneficio potencial para su propietario. Por ello, incorpora a la declaración de la Renta una cantidad calculada sobre el valor catastral del inmueble.

La cifra equivale al 2% del valor catastral o al 1,1% si dicho valor ha sido revisado por el ayuntamiento durante los últimos diez años.

"Hacienda se inventa que ese piso podría rentarte algo y te imputa entre un 1,1 y un 2% del valor catastral. Tú no has ingresado nada en absoluto, pero tributas igual", resume Gutiérrez.

Para entenderlo mejor, un propietario con una vivienda vacía cuyo valor catastral revisado sea de 80.000 euros deberá declarar una renta imputada de 880 euros. Esa cantidad se suma al resto de ingresos y tributa según el tipo de IRPF que corresponda.

El experto considera que esta situación puede resultar especialmente llamativa si se compara con una vivienda alquilada. "Es peor que un alquiler real, porque en un alquiler al menos te deduces gastos y ganas algo de dinero. Aquí pagas por un ingreso fantasma y sin deducir nada", sostiene.

Pero la factura puede ser aún mayor. La actual Ley de Vivienda permite a los ayuntamientos aplicar recargos sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas que permanezcan vacías de forma continuada y sin causa justificada durante más de dos años.

Las penalizaciones pueden alcanzar el 50% del recibo del IBI cuando la vivienda lleva más de dos años desocupada, elevarse hasta el 100% si supera los tres años e incluso llegar al 150% "si el piso lleva más de dos años cerrado".

No obstante, existen excepciones. Las viviendas que se encuentren en proceso de venta o alquiler, las segundas residencias destinadas a vacaciones, los inmuebles en reforma o aquellos afectados por causas laborales, sanitarias o judiciales pueden quedar exentos de estos recargos.

Ante este escenario, Gutiérrez recomienda valorar alternativas. "Entiendo perfectamente que muchos propietarios no se fíen de sacar su vivienda al mercado, pero eso es un error. Alquílalo, busca un buen perfil, que los hay, y alquílalo", afirma.

Además, recuerda que una vivienda cerrada durante largos periodos también puede deteriorarse con el tiempo. "Las viviendas vacías también sufren", concluye. Para quienes no quieran asumir los riesgos del alquiler, su consejo es otro: aprovechar el contexto del mercado y estudiar una posible venta mientras las condiciones sean favorables.