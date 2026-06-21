Entró en vigor: las bajas laborales originadas fuera del trabajo las debe abonar la empresa entre el 4º y 15º día

Las claves

Las claves Generado con IA Las empresas deben abonar las bajas laborales por enfermedad común o accidente no laboral entre el cuarto y el decimoquinto día de ausencia. A partir del día 16 de baja, el pago del subsidio pasa a ser responsabilidad de la Seguridad Social. La CEOE reclama que la Seguridad Social asuma el coste del subsidio desde el primer día para aliviar la carga de las empresas. Las declaraciones de algunos empresarios sobre el abuso de las bajas por parte de los jóvenes han generado polémica y rechazo social.

En un hecho que España tiene un problema de absentismo laboral cuando más de 1 millón de personas faltan diariamente a su puesto de trabajo por enfermedad física o mental.

En consecuencia, la CEOE ha reaccionado pidiendo que sea la Seguridad Social quien asuma el coste del subsidio de las bajas laborales desde el principio para proteger a las empresas. En concreto entre el cuarto y el decimoquinto día, que hasta ahora lo asumen las empresas.

En este contexto, es procedente recordar qué dice la ley sobre el derecho a acogerse a una baja laboral y quién asume el importe. Dudas amparadas legalmente por la ley de la Seguridad Social, en concreto en el artículo 173, relativo al nacimiento y duración del derecho al subsidio.

¿Durante cuántos días debe pagar la empresa?

El texto hace dos diferenciaciones específicas en cuanto a las bajas. Por un lado, "los accidentes de trabajo o enfermedad profesional se abonarán desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja", establece el primer epígrafe.

En cambio, el segundo reza que para enfermedades comunes o accidentes no laborales, "el subsidio se abonará a partir del cuarto día de baja en el trabajo, si bien desde el cuarto al decimoquinto día de baja, ambos inclusive, el subsidio estará a cargo del empresario".

Por lo tanto, en esta primera etapa son las compañías quienes deben sufragar la incapacidad temporal, mientras que el Estado asume el pago de la nómina a partir del día 16.

A raíz de la proliferación de empleados que necesitan un parón laboral para sanarse, la patronal, presidida por un Antonio Garamendi que en alguna ocasión se ha mostrado escéptico sobre la capacidad de sacrificio de los jóvenes, ha pedido al Gobierno medidas concretas para subsanar el absentismo laboral.

De hecho, según la CEOE, 1,4 millones de personas no acudieron ningún día a su puesto de trabajo el año pasado. Cifra que se ha ido incrementando paulatinamente y que, aunque en la gran mayoría de los casos se debe a problemas reales, existe la sospecha de que haya empleados que abusan de este derecho.

También han levantado una fuerte polémica las declaraciones del presidente de la CEOE-Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás García, quien ha cargado contra los jóvenes con el recurrente argumento de que son la generación de cristal.

Los jóvenes "cogen la baja porque les ha dejado la novia, no porque la empresa les haya maltratado". Y agrega: "Yo tengo dos hijos en esa edad, pero son unos memos. Cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema". Declaraciones que han generado un gran rechazo y una fuerte polémica ya que no aportan ninguna evidencia y es, básicamente, un juicio de valor.