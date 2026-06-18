Yaya tiene 71 años y vive en la montaña para no pagar alquiler: “Mi pensión es de 800€, me lo gasto en comer”

Las claves

Las claves Generado con IA Yaya Bushcraft, de 71 años, ha decidido construir su propio hogar en las montañas de Girona para evitar pagar alquiler y vivir en libertad. La jubilada ha aprendido técnicas de construcción y supervivencia por internet, levantando varias cabañas con materiales del entorno y gastando menos de 5.000 euros. Con una pensión de 800 euros, dedica su dinero principalmente a la comida y defiende la autosuficiencia y la soledad elegida como filosofía de vida. Yaya ha sido desahuciada tres veces y afirma que lleva toda la vida buscando la libertad que ahora ha conseguido con su estilo de vida en la montaña.

Algunos habrán escuchado hablar de Yaya Bushcraft, una mujer de 71 años que ha decidido construir su propio hogar en las montañas de Girona. Su objetivo es simple: dejar de pagar el alquiler y vivir en total libertad.

La jubilada aprendió las técnicas de construcción y supervivencia que necesitaba en internet. Así, ha construido varias cabañas utilizando materiales que encuentra en su entorno.

De esta manera, Bushcraft defiende la autosuficiencia, la soledad elegida y la paz mental y dejó claro en su entrevista con el creador de contenido Diego Revuelta que prefiere mil veces su estilo de vida antes que pasar por la desagradable experiencia de vivir de alquiler en España.

"No he gastado ni 5.000 euros"

La jubilada aún no se ha mudado a la montaña porque sigue construyendo lo que será su residencia, pero no hay duda de que en cuanto esté todo en condiciones se mudará a las alturas de Girona.

"No me gustan las casas de cemento, no me gustan los pisos, no me gustan los núcleos de pueblos, no me gusta nada todo esto", compartió con sinceridad Bushcraft, "me gusta estar a mi bola y en una cabaña hecha por mí, quiero vivir y morir en una cabaña hecha por mí y no pagar un alquiler".

Lo cierto es que la jubilada confesó que vivir en algo que "has creado con tus propias manitas" supone un nivel de gratificación superior, sobre todo cuando se ha invertido mucho tiempo en ello. En su caso empezó a construir su cabaña a los 68 años y ha construido cuatro cabañas hasta dar con la definitiva.

Su proceso de aprendizaje consistió en un constante 'prueba y error' y varios tutoriales de YouTube, pero siempre lo volvió a intentar: "Empecé con 68 años, pero es muy sencillo, cuando tú tienes un sueño que se supera por todas partes como yo (...), cuando tú tienes ese elemento de la pasión, el resto es pan comido", comentó.

De esta manera, la filosofía de vida de Bushcraft quedó claramente establecida: "De cada una (de las cabañas) he aprendido algo, los errores de la primera no me pasaron en la segunda", expresó.

Muchos considerarían que vivir solo en la montaña es algo sumamente complicado, pero lo cierto es que la jubilada siempre se ha considerado una 'outsider', concretamente "desde que a los 17 años me fui de casa de mis padres", incluso considera que tener una casa y un trabajo para toda la vida es algo "aburrido".

Yaya tiene 71 años y vive en la montaña para no pagar alquiler: “Mi pensión es de 800€ y me lo gasto en comer”

"La gente está amargada por hacer 8 horas diarias para cobrar un sueldo, comprarse un piso que van a estar toda su vida pagando, porque piensan que si tienes una carrera vas a poder ganarte mejor la vida, todas esas cosas se vendieron en los años 70 y 80 y muchos se lo han creído, yo no me lo creí jamás", confesó la jubilada.

Lo cierto es que la vida de la jubilada es bastante curiosa e inquieta. No solo se marchó de casa a los 17 años y ahora se prepara para vivir en las montañas sino que también ha sido desahuciada tres veces "por no pagar el alquiler y por no querer hacer lo que la gran mayoría de la gente hace".

Así, la verdadera pregunta alrededor de todo esto es ¿Cuánto gasta Yaya Bushcraft por vivir este estilo de vida libre? Mucho menos de lo que parece: "Yo tengo una pensión de 800 euros, que no llegan, y puedo pagar alquiler, pero me lo suelo gastar en comer".

Sobre esto, la jubilada comentó que realmente "no se trata de dinero". Sus inicios se sitúan en "una clase burguesa" con un padre joyero con lo cual confesó que "nunca he tenido problemas de dinero, pero sí que he pasado hambre y llevo tres desahucios a mis espaldas".

Con esto y entendiendo la forma de ser de Yaya Bushcraft, se comprende esta decisión de retirarse de la ciudad a las montañas y vivir en su propia cabaña, que construyó por menos de 5.000 euros.

De esta manera, la jubilada confesó que ha estado toda su vida buscando esta sensación de libertad que ahora, a sus 71 años, ha alcanzado con su cabaña: "Quiero seguir haciendo cabañas en la montaña y morir en una de ellas", concluyó Yaya Bushcraft.