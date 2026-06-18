Ya es oficial: los jubilados con 40 años cotizados que se retiren antes de los 65 años continúan bajo penalización en España

Las claves

Las claves Generado con IA El Congreso ha rechazado una reforma que permitía a jubilados con 40 años cotizados retirarse antes de los 65 años sin penalización. Actualmente, quienes se jubilan anticipadamente con más de 40 años cotizados siguen sufriendo recortes de entre el 2,81% y el 21% en su pensión. PP y PSOE votaron en contra de la propuesta, argumentando que eliminar los coeficientes reductores supondría un coste de 3.358 millones de euros. La asociación ASJUBI40 continuará luchando para que se reconozca el derecho a la jubilación anticipada sin penalización para quienes han cotizado 40 años o más.

ASJUBI40, asociación que busca que los jubilados con más años cotizados se puedan retirar de forma anticipada sin penalización económica, ha conseguido que su propuesta económica llegue al Congreso de los Diputados para que su reivindicación se someta a votación.

Sin embargo, la Cámara Baja rechazó la semana pasada la reforma legal, que perseguía que los trabajadores con 40 o más años cotizados se pudieran prejubilar sin ser castigados con coeficientes reductores en la pensión.

En el pasado, las anteriores generaciones empezaban a trabajar mucho antes porque era más complicado acceder a estudios universitarios. Por lo tanto, a día de hoy hay muchos empleados que llegan a los 60 años con 40 o más años cotizados.

¿A partir de qué edad no hay penalización?

El problema reside en que la legislación española para este año 2026 establece que la edad mínima de jubilación está fijada en los 66 años y 10 meses; o en los 65 años si se han cotizado 38 años y 3 meses.

No obstante, antes de esta edad, aunque se haya trabajado durante 40 años, los contribuyentes que opten por poner punto y final se enfrentan a una reducción de su pensión de entre el 2,81% y el 21% si se deja de trabajar entre 1 y 24 meses antes.

¿Por qué no se aprueba?

Fue Podemos, apoyado por el resto de grupos del Congreso -excepto el PP y el PSOE, que votaron en contra; y Vox, que se abstuvo- quien hizo llegar a la sede de la soberanía nacional la medida a través de una enmienda. El problema es que los dos grandes partidos del hemiciclo han bloqueado la proposición.

Es significativo que ambas formaciones votaron a favor de una moción en noviembre de 2025 que reclamaba exactamente lo mismo para los jubilados. La diferencia es que entonces carecía de carácter legislativo y no suponía una obligación legal.

El argumento principal del Ejecutivo, apoyado de forma implícita por el principal partido de la oposición, es que aprobar la reforma legal para acabar con los castigos a las jubilaciones anticipadas supone un coste de 3.358 millones.

De esta cuantía, 1.345 millones derivan de eliminar los coeficientes reductores para los beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada voluntaria, principal motivo por el que se ha rechazado la enmienda.

El presidente de ASJUBI40, Antonio Matinero, ha advertido que no se van a quedar de brazos cruzados y que van a seguir peleando para obtener el derecho a jubilarse cuando corresponde. "Vamos a agotar todas las posibilidades", manifiesta en una entrevista con Prensa Social.