Juan, arquitecto: "Cuando una vivienda está mal orientada, aunque el aire acondicionado enfríe, se consume más"

Montaje de Juan Goñi, arquitecto, y un operario en una obra.

Las claves

Las claves Generado con IA El arquitecto Juan Goñi destaca que la orientación de la vivienda influye más que el aire acondicionado en el confort térmico y el consumo energético. Una mala orientación provoca exceso de radiación solar, mala ventilación, sobrecalentamiento y mayor dependencia energética. Las viviendas bien orientadas aprovechan mejor la luz natural, reducen la necesidad de climatización y mantienen temperaturas más estables. La temperatura media en España ha aumentado 1,75ºC desde 1961, haciendo más relevante la eficiencia energética de los hogares.

Aunque el calor lleva varias semanas azotando a la península ibérica, la llegada de la primera ola de calor del año va a hacer que definitivamente los aires acondicionados se conviertan en un elemento indispensable de los hogares.

Sin embargo, según Juan Goñi Uriarte, arquitecto con más de 18 años de experiencia, este electrodoméstico no es tan importante como la orientación de la propia vivienda. Para protegerse de las altas temperaturas de este verano y mantener el inmueble fresco, hay que remontarse incluso al momento previo de comprar o alquilar la casa.

"Cuando una vivienda está mal orientada, el problema no es sólo la temperatura. El aire acondicionado puede enfriar una casa, se puede compensar; pero a costa de más consumo, menos confort y una mayor dependencia energética", expone el arquitecto en su cuenta de TikTok.

La temperatura ha subido en España 1,75ºC desde 1961

Además, enumera cuáles son las consecuencias de una incorrecta orientación del inmueble, tanto para la gestión de la temperatura como para la eficiencia energética:

"El exceso de radiación solar, la falta de ventilación cruzada, la poca luz natural o el sobrecalentamiento en determinadas horas del día" son los efectos negativos de una ubicación errónea de tu hogar, advierte el profesional de la arquitectura.

#Vivienda #Orientación #EficienciaEnergética #Construcción #Reforma #Arquitecto #ConfortTérmico ♬ sonido original - Juan Goñi | Arquitecto @juangoniarquitecto El aire acondicionado puede enfriar una casa. Pero no puede arreglar una mala orientación. Cuando una vivienda está mal orientada, el problema no es solo la temperatura. Es el exceso de radiación solar, la falta de ventilación cruzada, la poca luz natural o el sobrecalentamiento en determinadas horas del día. Y eso no se soluciona simplemente encendiendo una máquina. Se puede compensar, sí. Pero a costa de más consumo, menos confort y una mayor dependencia energética. Una vivienda bien orientada trabaja a tu favor: Aprovecha mejor la luz natural. Reduce la necesidad de climatización. Mejora la ventilación. Mantiene temperaturas más estables. Hace que vivir dentro sea más cómodo. Por eso, antes de comprar, construir o reformar, la orientación no debería ser un detalle secundario. Porque una buena arquitectura empieza mucho antes de elegir acabados. Empieza entendiendo cómo entra el sol, cómo circula el aire y cómo responde la vivienda a su entorno. El aire acondicionado ayuda. Pero una buena orientación marca la diferencia. #Arquitectura

Al final de su reflexión, señala todas las ventajas que conlleva escoger un inmueble bien emplazado. Y no sólo para mejorar la eficiencia energética de cara a un verano que apunta a ser tórrido, sino otros factores que también contribuyen al bienestar de los residentes.

"Una vivienda bien orientada trabaja a tu favor: aprovecha mejor la luz natural, reduce la necesidad de climatización, mejora la ventilación, mantiene temperaturas más estables y hace que vivir dentro sea más cómodo", destaca.

Para terminar, lanza un recordatorio. "El aire acondicionado ayuda, pero lo más importante es empezar entendiendo cómo entra el sol, cómo circula el aire y cómo responde la vivienda a su entorno".

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado recientemente el Informe del Estado del Clima de España, que concluye que la temperatura media anual en España ha aumentado 1,75ºC desde el año 1961 hasta la actualidad. Estrés térmico propiciado por el cambio climático y que afecta directamente a los bolsillos de los españoles y a la importancia de la orientación de la vivienda.