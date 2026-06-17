Los expertos en aire acondicionado coinciden: “Su uso supone menos de un 1 € al día en la factura”

Las claves

Las claves Generado con IA El uso eficiente del aire acondicionado supone menos de 1 euro al día en la factura eléctrica, según expertos y datos recientes. Durante los meses de verano, el gasto medio en electricidad en España se eleva a 101 euros, con 0,72 euros diarios atribuibles a la climatización. El 60% de los españoles utiliza el aire acondicionado a diario en verano, especialmente en regiones como Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana. Casi la mitad de los hogares españoles emplean el aire acondicionado como sistema principal de climatización y muchos realizan mejoras para adaptarse al calor.

Ahora que el verano se acerca a pasos agigantados, y que el calor empieza a hacer de las suyas, hay quien piensa en el aire acondicionado como remedio para hacer frente a la canícula.

Sin embargo, hay quien intenta ponerlo lo menos posible temiendo que la factura de la luz acabe haciendo un ‘agujero’ en su bolsillo. Sin embargo, los datos demuestran que mantener una temperatura agradable en casa tiene un coste mucho menor de lo que habitualmente se percibe.

“Los datos muestran que climatizar una vivienda de forma eficiente puede hacerse con un coste asumible y, además, contribuir al bienestar y al ahorro energético”, afirma Fernando González, product manager de Doméstico y Sky Air.

Coste asequible

Según el III Barómetro de la Climatización en España, elaborado por Daikin, los españoles gastan una media de 79 euros al mes en su factura de la luz a lo largo del año.

Y, en los meses de verano, esa cantidad se eleva hasta los 101 euros de media con el uso de la climatización. Es decir, que, el uso del aire acondicionado supone un coste inferior a 1 euro al día (0,72 €).

¿Cómo se usa? Un 60% lo utiliza a diario durante el verano, mientras que el 35% únicamente cuando hay olas de calor.

Eso sí, los porcentajes varían dependiendo de la zona geográfica de la que estemos hablando. Quienes más uso hacen del aire acondicionado son los habitantes de la región de Murcia, llegando al 64,5% durante los meses de verano.

A continuación, le siguen Andalucía (63,7%) y la Comunidad Valenciana (57,5%). Otro dato relevante es que casi la mitad de los ciudadanos (42%, los usan como sistema principal de climatización de su vivienda.

“El confort térmico ya no es una cuestión puntual ligada únicamente a los meses de verano, sino una necesidad cada vez más estructural en los hogares españoles”, sostiene Fernando González.

Y añade: “Los datos muestran que climatizar una vivienda de forma eficiente puede hacerse con un coste asumible y, además, contribuir al bienestar y al ahorro energético”.

También reseñable en el estudio es el dato que confirma que los españoles están realizando cambios estructurales o mejoras en sus viviendas para adaptarse al calor. El principal motivo de hacerlo es la búsqueda de bienestar. Después, el ahorro energético.