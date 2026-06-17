Chamorro, agricultor: “Nos será más rentable darles nuestras tierras a los grandes fondos de inversión”

Montaje de Chamorro con un tractorista en el campo (istock).

Las claves

Las claves Generado con IA El pequeño agricultor está desapareciendo y los grandes fondos de inversión están ocupando su lugar en el campo español. La falta de relevo generacional y la escasa viabilidad económica llevan a vender o arrendar parcelas pequeñas, que son absorbidas por grandes inversores. Los fondos de inversión, antes interesados solo en grandes superficies, ya adquieren terrenos de 50 o 100 hectáreas. Según Chamorro, hoy es más rentable ceder las tierras a estos fondos que seguir cultivándolas, y la supervivencia del agricultor depende cada vez más de las ayudas públicas.

Al igual que había una frase que decía que ‘los tiempos cambian una barbaridad’, la misma se puede extrapolar al mundo del campo. Y por muchísimas razones. Una de ellas, es que el pequeño agricultor está desapareciendo y los grandes fondos de inversión son sus sustitutos.

Así de claro lo ha dejado Juan Francisco Rodríguez Chamorro, popularmente conocido como Chamorro, en el podcast ‘Zona regable’.

“Los grandes fondos de inversión están entrando en el campo", ha afirmado a la par que ha dado su visión respecto a otros temas de actualidad referidos a la agricultura.

Fondos de inversión

Varias son las causas que están dando lugar a esta nueva situación en el mundo rural. “Por falta de relevo generacional y de viabilidad económica, las parcelas de 3 a 10 hectáreas se arriendan o se venden”, sostiene el agricultor extremeño.

Fruto de esta situación, agricultores como él acaban “absorbiéndolas los que intentamos tener un cachito más para sobrevivir”.

Pero no son los únicos. “Los grandes fondos de inversión están entrando en el campo”, subraya el agricultor a la par que analiza su modus operandi.

“Empezaron invirtiendo en superficies de más de 300 o 400 hectáreas, y ahora ya cogen terrenos más pequeños de 50 o 100 hectáreas”, resalta Chamorro.

Una circunstancia que, para agricultores de toda la vida como él, no resulta nada halagüeña. “Llegará el momento en el que a nosotros nos sea más rentable darles nuestras tierras a ellos que sembrarlas nosotros mismos”, dice resignado.

Entonces ¿cómo sobrevivir? “Al agricultor que no tiene medios solo le queda la ayuda de la PAC. Una ayuda que se creó originalmente para garantizar que el alimento llegara barato al consumidor pero que, hoy en día, con los altos costes de producción y el coste de vida se está reduciendo cada vez más de forma insostenible”.

Llegados a este punto, la pregunta es clara: “¿Es rentable trabajar hoy en el campo? “En el pasado, con pocas hectáreas, como 5 o 10 de frutales, se podía dar de comer a una casa; hoy en día eso es impensable para cualquier cultivo”, reconoce de manera abierta.

¿Y en el presente? “Para ser agricultor hoy, y resultar rentable, es necesario tener una gran extensión de hectáreas y maquinaria. Ya no cualquiera puede dedicarse a esto como antes”, concluye.