Los expertos avisan: "El recibo ha subido un 15,5% y muchos siguen perdiendo dinero por costumbres heredadas"

Las claves

Las claves Generado con IA La factura eléctrica media en España subió un 15,5% en 2025, alcanzando los 975,88 euros anuales. Expertos advierten que hábitos domésticos heredados, como mantener el frigorífico demasiado frío o lavar la ropa a altas temperaturas, aumentan innecesariamente el consumo energético. El uso inadecuado de programas intensivos en lavadoras y lavavajillas, así como un mantenimiento deficiente de los electrodomésticos, incrementan el gasto y aceleran el desgaste de los aparatos. Mantener el frigorífico a 4°C y el congelador a -18°C, lavar la ropa a baja temperatura y realizar revisiones periódicas son claves para reducir la factura de la luz.

La factura de la luz sigue presionando el bolsillo de los hogares españoles. Según datos de FACUA, el recibo eléctrico medio cerró 2025 en 975,88 euros anuales, lo que supone un incremento del 15,5% respecto al año anterior, situando el coste de la electricidad en uno de los niveles más elevados de los últimos años.

Sin embargo, los expertos advierten de que el encarecimiento no responde únicamente a factores externos como el precio de la energía, sino también a pequeños hábitos domésticos que continúan elevando el consumo sin que muchos usuarios sean conscientes de ello.

A pesar de que cada vez más familias invierten en electrodomésticos eficientes para reducir el gasto energético, una parte importante del ahorro potencial se pierde en el día a día. Costumbres heredadas durante años, muchas de ellas asumidas como correctas, siguen provocando un consumo innecesario que termina reflejándose en la factura mensual.

Errores más comunes

"Cada vez más hogares apuestan por electrodomésticos eficientes y la tecnología ha avanzado notablemente en los últimos años. Pero muchos hogares siguen perdiendo dinero cada día por costumbres heredadas que aumentan el consumo sin que el usuario lo perciba", explica Manuel Royo, director de Marketing de Beko Europe en España.

Precisamente, uno de los errores más frecuentes se encuentra en el frigorífico, uno de los electrodomésticos con mayor peso en el consumo energético del hogar debido a su funcionamiento permanente.

Muchos usuarios mantienen temperaturas más bajas de las recomendadas pensando que así conservarán mejor los alimentos.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que mantener el refrigerador en torno a los 4 grados y el congelador a -18 grados es suficiente para garantizar una correcta conservación. Reducir aún más la temperatura obliga al aparato a trabajar más tiempo y consumir más electricidad sin aportar beneficios reales.

Otro hábito muy extendido consiste en introducir alimentos calientes directamente en el frigorífico. Aunque pueda parecer una práctica inofensiva, genera un aumento inmediato de la temperatura interior y obliga al sistema de refrigeración a realizar un esfuerzo adicional para recuperar las condiciones óptimas.

El resultado es un mayor consumo energético que, repetido de forma habitual, termina teniendo impacto en la factura.

Las lavadoras también esconden importantes focos de gasto. El uso sistemático de programas de lavado a 60 grados o más sigue siendo una costumbre común en muchos hogares, pese a que la mayor parte de la ropa diaria puede lavarse eficazmente a 30 grados o incluso en frío.

Dado que la mayor parte de la energía consumida por una lavadora se destina a calentar el agua, utilizar temperaturas elevadas de forma innecesaria incrementa considerablemente el coste de cada colada.

Asimismo, en el caso del lavavajillas, los expertos alertan sobre el abuso de los programas intensivos. Los modelos actuales incorporan sistemas capaces de ajustar automáticamente el consumo de agua y energía en función del nivel de suciedad detectado.

Sin embargo, muchos usuarios siguen seleccionando ciclos de máxima potencia por precaución, una práctica que aumenta el gasto energético sin que exista una mejora significativa en los resultados de limpieza.

A estos errores se suma otro factor frecuentemente olvidado: el mantenimiento. La acumulación de cal, los filtros obstruidos o las juntas deterioradas reducen la eficiencia de los electrodomésticos y obligan a los aparatos a consumir más recursos para realizar las mismas tareas.

Además, un mantenimiento deficiente puede acelerar el desgaste de los equipos y provocar averías prematuras.

"Un electrodoméstico con un mantenimiento descuidado pierde eficiencia, aunque sea el modelo más avanzado del mercado. En muchos casos, una revisión básica puede evitar averías costosas o un reemplazo prematuro", señala Royo.