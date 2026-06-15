Es oficial: si un hijo renuncia a la herencia de sus padres su parte no pasa de manera automática a sus hijos

Unos padres con sus hijos ante el notario. istock

Las claves

Las claves Generado con IA Si un hijo renuncia a la herencia de sus padres, su parte no pasa automáticamente a sus propios hijos. La posibilidad de que los nietos reciban la herencia depende de si existe testamento y de cómo esté redactado, especialmente si hay sustitución vulgar. Si no hay sustitución prevista en el testamento, los hijos del renunciante no heredan por el simple hecho de ser nietos del fallecido. En ausencia de testamento, la parte del heredero que renuncia suele pasar a los hermanos que sí aceptan la herencia.

Una herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que una persona deja tras su muerte. Y ese conjunto pasa a sus herederos. Es en este momento cuando surgen muchas dudas.

Para empezar, ¿quién recibe la herencia? Si ha dejado testamento, en el documento quedará reflejado quiénes son los beneficiarios; si no, la ley determina quiénes son los herederos legítimos o forzosos (descendientes, ascendientes y cónyuge).

“Es una confusión muy frecuente en materia de herencias pensar que, si un hijo renuncia a la herencia de sus padres, su parte pasará automáticamente a sus propios hijos”, indican desde la Notaría Blanca Palacios en LinkedIn.

Testamento

¿A qué se debe la confusión? Porque, jurídicamente, no funciona así. “La consecuencia depende, principalmente, de si existe testamento y de cómo esté redactado”, prosiguen desde la notaría.

Vayamos por partes. “Cuando el testador ha previsto una sustitución vulgar a favor de los descendientes, los nietos podrán ocupar el lugar del heredero que renuncia y recibir la parte correspondiente”, sostienen desde Blanca Palacios.

Pero matizan: “Incluso en esos casos, el reparto puede no ser exactamente igual al previsto inicialmente, ya que determinados derechos hereditarios como la legítima estricta pueden acrecer a favor de otros herederos que sí aceptan la herencia”.

Y la situación puede seguir enredándose: “El escenario cambia todavía más cuando no existe esa sustitución prevista en el testamento. En ese caso, los hijos del renunciante no heredan por el simple hecho de ser nietos del fallecido”.

¿Qué sucede si, además, no hay testamento? “La regla general es clara: la parte del heredero que renuncia acrece a favor de los hermanos que aceptan la herencia”, especifican desde la notaría.

En conclusión, y según explican, “antes de renunciar a una herencia conviene analizar bien las consecuencias civiles y fiscales de esa decisión. Porque, en sucesiones, un pequeño detalle en la planificación puede cambiar completamente el resultado final”.