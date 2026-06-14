Fernando es el único habitante de su pueblo: “Gasto 750 euros al mes, no pago alquiler y cobro 1.500€”

Las claves

Las claves Generado con IA Fernando es el único habitante de Benamira, un pequeño pueblo de Soria, donde lleva 17 años tras mudarse de Madrid buscando tranquilidad y menores costes. Trabaja en conservación de carreteras, disfruta de una rutina pausada y asegura que la soledad del lugar no le afecta negativamente. Gasta unos 750 euros al mes, principalmente en alimentación, gasolina e internet, y puede ahorrar hasta 700 euros mensuales ya que no paga alquiler. Fernando considera que la despoblación y el problema de la vivienda en España podrían solucionarse incentivando la vida en pueblos pequeños con vivienda pública.

Benamira es un pequeño pueblo ubicado en la localidad española de Medinaceli, en Soria, y tiene una particularidad: tiene tan solo un habitante. Ese habitante es Fernando que se mudó a este pueblo para huir de las prisas y altos costes de Madrid y 17 años después ha decidido quedarse.

Fernando trabaja en conservación de carreteras y mantiene una rutina tranquila corriendo por el monte, cuidando su huerto, cocinando, leyendo e incluso escribiendo monólogos, en definitiva una vida más pacífica que en la ciudad.

De esta manera, el joven de 39 años habló con el creador de contenido, Diego Revuelta, sobre cómo es esta vida en la famosa España vaciada donde explicó que no solo ha conseguido llevar un ritmo más pausado sino también ahorrar.

"200 días al año solo"

Benamira no siempre ha tenido un solo habitante, antiguamente, llegó a superar los 200 habitantes, pero con el tiempo los colegios y comercios fueron desapareciendo hasta que solo quedó Fernando que llegó para una estancia de cuatro meses que se convirtieron en 17 años.

No siempre está solo, explicó que "aquí sí viene gente a pasar los findes de semana cuando empieza el verano, pero lo mismo 200 días al año sí que he estado solo". No obstante, recalcó que esta soledad no le molesta, sino que la lleva con tranquilidad.

Fernando trabaja de lunes a viernes en conservación de carreteras: "En ese aspecto llevo una vida como una persona de Madrid con la diferencia de que yo tardo 15 minutos en ir a trabajar y volver, los de Madrid hay gente que tarda dos horas".

Sus días comienzan a las seis de la mañana, cuando va a trabajar, después regresa y aprovecha para salir a correr, echarse alguna siesta, cocinar e incluso "escribir monólogos que me dedico también a la comedia".

Así, Fernando es en cierto sentido el "guardián" de Benamira y gracias a él y los demás propietarios que van en verano o fines de semana, el pueblo se mantiene en bastante buen estado. No obstante, sí recalcó que vendría bien que unas 20 o 30 personas viviesen allí para el "mantenimiento del pueblo".

Ahora bien, la cuestión que intriga realmente y que llevó a Fernando a irse de Madrid es cuánto ahorra realmente viviendo solo en Benamira y en qué gasta.

"La casa no es nada porque es familiar, en electricidad no gasto mucho tampoco, como 40 euros al mes, no recuerdo bien", comenzó enumerando el pueblerino, agregando que una casa podría suponer unos 250 euros mensuales como máximo.

Otro de sus gastos es la comida donde sí confesó que gasta más, unos "300 o 400 euros", sobre esto explicó que es "un poco más cara que en la ciudad", principalmente porque en el pueblo no hay supermercado con lo que hay que desplazarse a otra localidad cercana.

Fernando es el único habitante de su pueblo: “Gasto 750 euros al mes, no pago alquiler y cobro 1.500€”

Así, otra de las cuestiones de residir en un pueblo sin habitantes es que tampoco hay transporte público con lo cual, "o tienes un coche o estás atrapado". Esto supone otro gasto en gasolina que puede variar, pero ronda los 300 o 400 euros.

De esta manera, otro de los gastos que se deben tener en cuenta es el internet o los datos celulares, que comentó que "como tengo datos ilimitados, creo que son 50 euros al mes".

"Pues gasto unos 750 euros", explicó Fernando que añadió que además el ocio no es uno de sus gastos lo que le permite ahorrar.

Asimismo, expuso que podría ahorrar alrededor de 700 euros al mes: "Cobro un sueldo medio normal, un poco bajo, pero podríamos estar hablando de 1.500 euros (...) si me pongo estricto puedo ahorrar 700 euros, pero hay que disfrutar de la vida".

Lo cierto es que aunque las ciudades están llenas de gente, cada vez más personas buscan un ritmo de vida como el de Fernando. Así, al menos 400 personas que teletrabajan han solicitado mudarse al pueblo, pero con la falta de conexión estable a internet han desistido, algo que lamenta el pueblerino.

Con esto, Fernando reflexionó que aunque la vida en el pueblo es distinta e igual menos acomodada, no debe enfrentarse a los terribles precios de la vivienda y de la vida en ciudades como Madrid que lo acabaron ahuyentando en un inicio.

"Eso es un problemón (la vivienda) y esto es la solución, considero que el mayor problema de España es la despoblación, será porque me toca más de cerca que la vivienda, pero claro es la pescadilla que se muerde la cola", recalcó el pueblerino.

Con esto, sentenció que realmente "sería solucionar los dos problemas el hacer cierta vivienda pública en los lugares donde ahora mismo es necesario, como los pueblos más pequeños o comarcas más despobladas", señaló y añadió que "vendría la gente seguro porque hay personas que están hartas de estar en la capital malviviendo porque estén pagando 700 u 800 euros por una habitación".