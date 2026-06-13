Noelia, de sacar un 13,2 en la PAU a hacer una FP: "Parece que el grado medio es para quienes no sirven para estudiar"

Las claves

Las claves Generado con IA Noelia Márquez obtuvo un 13,2 en la Selectividad, pero no pudo acceder a Medicina ni Odontología en universidades públicas andaluzas. Decidió cursar un grado superior de Mecatrónica en FP, donde considera que ha aprendido habilidades laborales más útiles que en el Bachillerato. Noelia recomienda a los jóvenes explorar la Formación Profesional como una alternativa práctica y con más opciones de empleo que la universidad. Denuncia el prejuicio de que la FP es para quienes no sirven para estudiar y reivindica su valor en el mercado laboral actual.

Las notas de la PAU, la antigua Selectividad, ya han salido a la luz y miles de estudiantes han podido comprobar si sus resultados son suficientes para entrar a la carrera universitaria que desean.

Es cierto que quedarse fuera de la nota de corte puede llegar a ser un drama, pero si se relativiza y se mantiene una mentalidad positiva, es posible encauzar el camino profesional de forma excelente.

Un ejemplo cristalino es el de Noelia Márquez, que actualmente tiene 23 años y en su momento sacó un 13,2 en la Selectividad. Increíblemente, no le sirvió para entrar ni en Medicina ni en Odontología en ninguna universidad pública andaluza. Tuvo que cambiar sus planes y apostó por un gran denostado que cada vez cobra más protagonismo: la Formación Profesional.

No estudiaría de nuevo Bachillerato

La joven se inscribió en un grado superior de Mecatrónica -una fusión entre mecánica, electrónica e informática- en el centro público Profesor José Luis Graíño de La Rábida (Huelva). Una decisión de la que se siente muy orgullosa porque ha aprendido mucho antes que los estudiantes universitarios en qué consisten las dinámicas laborales y qué necesitan realmente las empresas de los trabajadores.

Noelia ha contado su testimonio en una entrevista en La Tarde de Cope, donde ha confesado que si volviera a ser adolescente optaría directamente por un grado medio antes que hacer Bachillerato. "No estudiaría de nuevo Bachillerato. Cuando acabé sabía de matemáticas, de física, de química, de biología; pero en torno a lo laboral, yo no estaba preparada para encontrar un trabajo", dice la joven.

La andaluza recalca que "en Bachillerato te enseñan a estudiar, pero ya está. Se aprende y todo pasa por algo pero si volviera atrás no lo haría". Un punto de vista que coincide con la realidad laboral actual: donde más demanda de trabajadores hay es en los oficios manuales. El mercado necesita más trabajadores técnicos que universitarios.

Por eso, recomienda a los alumnos que ahora no hayan llegado a la nota de corte o a todos los adolescentes en general que abran la mente. Que no se obcequen con el camino clásico de hacer la PAU e ir a la universidad, sino que exploren otras opciones más prácticas en las que incluso hay más posibilidades de encontrar un empleo de futuro.

@latardecope 💡 "Siento que en la FP consigo ser más útil para la empresa que me contrate" 🎙️ Noelia Márquez decidió estudiar un FP tras no entrar a la carrera que quería, y explica a Pilar García Muñiz en La Tarde por qué cree que fue la mejor decisión posible ♬ sonido original - La Tarde COPE

"En cuarto de la ESO yo tuve que elegir si quería Ciencias, Letras o FP. La FP era como para la gente que no servía para estudiar, pero yo les diría que en realidad es otro camino donde se aprende muchísimo", concluye Noelia. Su nota, aunque excelente, no fue suficiente; pero gracias a eso optó por una alternativa de la que se siente profundamente satisfecha y con la que se consiguen resultados tangibles.