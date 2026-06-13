David Jiménez: "Si una pareja compra una casa a nombre de ambos pero paga uno, Hacienda puede considerarlo donación"

Las claves

Las claves Generado con IA Si una pareja compra una vivienda a nombre de ambos pero solo uno paga la hipoteca, Hacienda puede considerar que existe una donación. Para evitar problemas fiscales, es recomendable formalizar la situación mediante un contrato de préstamo entre particulares o reconociendo la donación. El riesgo de donación es menor en matrimonios en régimen de gananciales, ya que los bienes y deudas se presumen compartidos. Las donaciones están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y pueden tener otras implicaciones fiscales, como la plusvalía municipal o tributación en el IRPF.

Comprar una vivienda en pareja es una de las decisiones económicas más importantes de la vida, especialmente con el mercado inmobiliario tan afectado que vive España.

Sin embargo, una situación aparentemente habitual puede acabar teniendo consecuencias fiscales inesperadas.

Así lo ha advertido el abogado y economista David Jiménez Hontanilla, especialista en herencias y planificación fiscal, quien ha explicado en sus redes sociales (@davidjimenezabogado) que cuando una casa figura a nombre de dos personas pero solo asume el pago, Hacienda podría interpretar que hay una donación.

La cuestión surge con frecuencia en matrimonios y parejas que adquieren una vivienda conjuntamente, pero donde, por motivos laborales, económicos o personales, únicamente uno de los dos realiza los pagos mensuales del préstamo hipotecario.

Según explica Jiménez, la clave está en determinar si existe o no una intención de regalar dinero a la otra persona. "Si tenemos una hipoteca a medias tú y yo y soy yo quien paga la hipoteca, te estoy liberando de esa deuda. Por tanto, se presume que hay una donación", señala el experto.

No obstante, esta interpretación no es automática. El abogado recuerda que, si quien realiza los pagos no pretende regalar ese dinero sino adelantarlo temporalmente, la situación puede considerarse un préstamo entre particulares.

En ese caso, no existiría una donación a efectos fiscales, siempre que quede correctamente acreditado. La diferencia es especialmente relevante para las parejas que no están casadas o que se encuentran bajo un régimen de separación de bienes.

En estos casos, Jiménez recomienda formalizar la situación para evitar problemas futuros con la Agencia Tributaria. Una opción es reconocer expresamente la existencia de una donación. Otra, firmar un contrato de préstamo que refleje que el dinero adelantado deberá devolverse más adelante.

Por el contrario, cuando el matrimonio está sujeto al régimen de gananciales, el riesgo fiscal suele ser mucho menor.

La razón es que se presume que los ingresos y el patrimonio generados durante el matrimonio pertenecen a ambos cónyuges, lo que reduce las posibilidades de que Hacienda interprete la operación como una donación.

La advertencia no es menor. Desde el punto de vista fiscal, una donación es cualquier transmisión gratuita de dinero, bienes o derechos entre dos personas. Y para Hacienda, los regalos no están exentos de control ni de impuestos.

Quien recibe una donación debe liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya cuantía varía según la comunidad autónoma. Además, si se dona un inmueble urbano, también puede existir obligación de pagar la plusvalía municipal.

Por su parte, quien dona determinados bienes, como una vivienda o unas acciones revalorizadas, podría verse obligado a tributar en el IRPF por la ganancia patrimonial generada.

Jiménez, que se ha convertido en referencia en redes sociales por su divulgación de cuestiones de herencias en materia jurídica y fiscal, insiste en que muchas situaciones cotidianas esconden implicaciones tributarias que pasan desapercibidas.

En materia de vivienda y relaciones de pareja, la documentación adecuada puede marcar la diferencia entre una simple ayuda económica y una donación con consecuencias fiscales.