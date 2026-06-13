Los arquitectos coinciden: “En verano, muchos ponen el aire acondicionado, pero una red de conductos es mejor”

Las claves

Las claves Generado con IA Los arquitectos recomiendan sistemas de conductos de aire fresco exteriores frente al uso exclusivo de aire acondicionado para combatir el calor en verano. Un buen aislamiento y la ventilación estratégica son claves para mantener la vivienda fresca, reduciendo la necesidad de climatización artificial. La arquitectura pasiva, con elementos como protección solar, ventanas adecuadas y aislamiento térmico, ayuda a evitar la entrada de calor y a optimizar el consumo energético. Persianas, toldos y una correcta ubicación de ventanas potencian la ventilación natural y la protección solar, contribuyendo al confort sin elevar la factura eléctrica.

A las puertas de un verano que parece ser uno de los más calientes hasta ahora y con olas de calor cada vez más intensas, la factura de la luz no da tregua, con lo cual depender exclusivamente de la climatización tradicional ya no es la solución ideal.

Frente al impulso generalizado de encender el aire acondicionado a máxima potencia, los expertos en arquitectura pasiva y bioclimática proponen un cambio de paradigma radical.

El secreto para mantener una vivienda fresca en verano no radica en generar más frío de forma artificial, sino en diseñar un hogar inteligente, perfectamente aislado y ventilado de manera estratégica, capaz de frenar el impacto del sol antes de que cruce el umbral de nuestra puerta.

¿Cómo combatir el calor?

El arquitecto Jordi Martí, experto en construcción sostenible y Micheel Wassouf,especialista en arquitectura bioclimática y edificios de bajo consumo energético, explicaron cuáles son las mejores opciones para mantener la vivienda a una temperatura fresca de una manera eficiente sin recurrir únicamente al aire acondicionado.

De esta manera, Wassouf expresó que "muchos pondrían un aire acondicionado convencional, pero hay algo mejor: una red de conductos de aire fresco del exterior".

La red de conductos permite introducir el aire "fresco, sano y filtrado", de manera controlada y optimizada, evitando que haya una dependencia de una potente bomba de calor tradicional que recircule el aire de forma costosa.

Así, señalaron que la clave se encuentra en que la vivienda esté correctamente aislada y combinar esto con la red de conductos que consigan introducir en la vivienda el aire fresco.

Ahora bien, para aislar correctamente una vivienda hay que evitar que el calor entre en la vivienda. Para ello, los arquitectos especificaron que utilizando elementos de arquitectura pasiva no será preciso invertir tanta energía en enfriar el inmueble.

Algunos elementos de arquitectura pasiva mencionados por Wassouf son: "protección solar, buen aislamiento térmico y buenas ventanas, también trabajamos con la ventilación natural".

Estos sistemas, en los días más calurosos, una vivienda estanca e impermeabilizada térmicamente impide que suban las temperaturas interiores de forma drástica.

En esta misma línea, Martí comentó que "en esos días en los que ya no es factible ventilar, en vez de estar calentando el exterior, mediante el uso de un aire acondicionado convencional, lo que hace una casa pasiva es evitar que entre el calor y aportar solo el frío necesario, que es muy poco, mediante el sistema de conductos".

Ambos se mostraron en concordancia al señalar que es preciso reacondicionar las viviendas aplicando la arquitectura pasiva. Además, se hizo mención de métodos tradicionales combinados con tecnología moderna que pueden contribuir a esta labor.

Por ejemplo, para la protección solar y evitar la radiación directa, es recomendable optar por persianas o toldos; para evitar una ventilación cruzada es preciso optar por una ubicación estratégica de ventanas para generar corrientes de aire naturales; y para mantener el calor o el frío instalar buenas ventanas.

De esta manera, siguiendo las recomendaciones de los expertos, es posible optar por mantener el hogar a una temperatura fresca sin tener que fundir la factura de la luz encendiendo el aire acondicionado todos los días.