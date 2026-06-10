Ya entró en vigor: el trabajador tiene derecho a pedir un adelanto de su salario por el trabajo ya realizado

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores en España tienen derecho a solicitar un adelanto de su salario por los días ya trabajados, según el Estatuto de los Trabajadores. Este adelanto no es un préstamo ni un favor de la empresa, sino un derecho legal que se puede ejercer en caso de necesidad económica imprevista. El trabajador puede pedir solo la parte proporcional del salario correspondiente al período ya trabajado, no el sueldo completo del mes. La solicitud del anticipo puede realizarse directamente por el empleado o, con autorización, a través de sus representantes legales.

A mitad de mes, cuando el presupuesto ya está ajustado, basta un imprevisto para descolocar por completo las cuentas.

Una avería en casa, la lavadora que se rompe o una factura inesperada del taller pueden convertirse en un problema serio.

En esos momentos de tensión económica, es habitual recurrir a un préstamo rápido o pedir ayuda a familiares. Sin embargo, muchos trabajadores desconocen que pueden tener una alternativa mucho más cercana y sencilla dentro de su propio entorno laboral.

La realidad es que no tienes que esperar a final de mes o al día habitual de abono fijado por tu empresa si necesitas liquidez urgente. Tienes un derecho laboral garantizado que te protege.

El Estatuto de los Trabajadores, la norma máxima que rige las relaciones laborales en España, es muy claro y garantista al respecto. Concretamente, en su artículo 29, dedicado a la "liquidación y pago" del salario, se blinda el derecho de los empleados a acceder a su dinero de forma anticipada.

Este derecho forma parte de la regla general que obliga al empresario a pagar de forma puntual, estableciendo que el periodo temporal para el abono de las retribuciones regulares "no podrá exceder de un mes".

Ahora bien, es crucial entender cómo funciona exactamente este mecanismo para no generar falsas expectativas. La ley no obliga a la empresa a concederte un préstamo ni a pagarte por adelantado el mes completo el día cinco.

El texto legal especifica de forma exacta que los trabajadores tienen derecho a percibir, "sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado".

En la práctica, si cobras 1.500 euros al mes y solicitas un adelanto el día 15, solo puedes pedir la parte proporcional ya trabajada: 750 euros. La empresa debe abonártelo, ya que es un dinero que ya has generado.

Este mecanismo es muy sencillo de utilizar. La normativa establece que puedes solicitar el adelanto directamente y, además, prevé que, con tu autorización previa, también puedan hacerlo tus representantes legales.

En definitiva, conocer a fondo la legislación laboral es fundamental para hacer valer nuestras garantías. El anticipo de nómina no es un favor excepcional que te hace la empresa, ni una concesión especial sujeta a su voluntad; es un derecho innegable. Si necesitas tu dinero antes de tiempo por un imprevisto, puedes solicitarlo con total seguridad y respaldo legal.