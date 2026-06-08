Este es el colegio público con mejores notas en Selectividad desde hace 5 años: "Somos profesores vocacionales"

Horacio Silvestre recibe a EL ESPAÑOL en las puertas del instituto que dirige. N. A. EL ESPAÑOL

Las claves

Las claves Generado con IA El IES San Mateo es el colegio público con mejores notas en Selectividad en Madrid desde hace cinco años. Este instituto es pionero y único en impartir el Bachillerato de Excelencia en exclusiva en la región. Su éxito se basa en un filtro de entrada exigente, una cultura del esfuerzo y un profesorado vocacional. La nota media de sus alumnos en la EVAU ronda el 8,6-8,8 y casi todos superan la prueba de acceso a la universidad.

Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) han comenzado ya en algunas comunidades y miles de jóvenes españoles enfrentan estos días con cierto nerviosismo esperando poder alcanzar la calificación para cursar la carrera que desean.

De esta manera, en estas fechas comienzan a cobrar importancia los colegios e institutos con mejores calificaciones en esta prueba. Así, hay un instituto madrileño que destaca por encima de todos por llevar cinco años en el liderazgo.

El IES San Mateo, un colegio público ubicado en el centro de la capital, es uno de los más reconocidos, es famoso por ser el buque insignia de Bachillerato de Excelencia y por contar con un sistema de estudio diferente.

¿Por qué destaca?

El IES San Mateo fue pionero en implementar el programa de Bachillerato de Excelencia en el curso 2011/2012 y es el único instituto de la región que imparte esta modalidad en exclusiva.

Este programa, que fue puesto en marcha por Esperanza Aguirre, tiene como objetivo ofrecer una preparación más profunda y exigente a alumnos con una alta motivación y capacidad de esfuerzo.

Para ello cuentan con un plan de estudios intensificado, mayor carga lectiva de asignaturas clave, proyectos de investigación obligatorios y un profesorado especialmente cualificado.

En este sentido, Ana, la jefa de estudios del IES San Mateo, habló con COPE sobre esto señalando que "somos un grupo de profesores vocacionales que venimos a enseñar, y nuestros alumnos vienen a aprender".

Lo cierto es que para poder entrar en este centro educativo los estudiantes suelen necesitar una nota media elevada en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o haber obtenido el Premio Extraordinario de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid.

En el contexto de la Selectividad, el IES San Mateo ha tenido un éxito rotundo y se ha mantenido por cinco años en el liderato, consolidándose año tras año como el instituto con las mejores notas medias de toda la Comunidad de Madrid.

Sus resultados no son producto de unos pocos alumnos brillantes, sino más bien de un rendimiento colectivo de promociones enteras de alto rendimiento. Así, mientras que la inmensa mayoría de los centros educativos promedian entre un 6,5 y un 7,5 puntos en la fase general de la EVAU, el IES San Mateo rompe el molde.

En los últimos años, la nota media ponderada de los alumnos del instituto público en la fase obligatoria se ha situado, de media general, en torno al 8,6 y 8,8 puntos. Además, el porcentaje de alumnos que superan la prueba de acceso a la universidad roza o alcanza el 100% en prácticamente todas las convocatorias.

Gracias a esto, se mantiene de manera consistente en el puesto número 1 de los institutos públicos de Madrid y suele competir directamente o incluso superar a los colegios privados y concertados más exclusivos de la capital.

De esta manera, Horacio Silvestre, el director del IES San Mateo, contó en una entrevista con EL ESPAÑOL que su método de enseñanza no es nada del otro mundo sino que "damos las enseñanzas propias del bachillerato de siempre".

Además, agregó que realmente su metodología es sin artificios: "Es algo tan sencillo como que el profesor cuenta lo que sabe, los alumnos escuchan y aprenden. Nada más (...) No hay ningún misterio, por más que los mercaderes de la educación traten de vendértelo".

Lo cierto es que su dirección y profesorado suelen destacar tres pilares: filtro de entrada exigente, cultura del esfuerzo y preparación con un nivel superior.

Asimismo, los alumnos que acceden al Bachillerato de Excelencia ya traen de por sí expedientes brillantes de la ESO, esto asegura que haya un ambiente de estudiantes con alta capacidad de esfuerzo y muy motivados.

Por ello, las clases en el instituto están diseñadas a un nivel de profundidad y exigencia que supera el mínimo requerido por el currículo oficial, de esta manera cuando los alumnos se enfrentan a los exámenes reales de Selectividad les parece que la dificultad es menor a la que han vivido durante el curso.