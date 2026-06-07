La UE quiere cambiar las normas: urge a España a subir el IVA de bares y hoteles del 10% al 21% y pide más eficiencia fiscal

Las claves

Las claves Generado con IA La Unión Europea ha recomendado a España subir el IVA de hoteles y restaurantes del 10% al 21% para evitar una pérdida de 7.000 millones de euros. La Comisión Europea considera que el IVA reducido en el sector hostelero tiene un efecto redistributivo limitado y beneficia principalmente a la clase media-alta. El sector de la hostelería teme que la subida del IVA provoque cierre de negocios y pérdida de empleo debido a un previsible aumento de precios y reducción de clientela. España presenta una de las mayores brechas de política de IVA de la UE, con ingresos fiscales por consumo y medioambiente por debajo de la media europea.

La Unión Europea ha instado a España a que suba el IVA a los hoteles y restaurantes del 10% al 21% para evitar la pérdida de 7.000 millones de euros, propuesta que ha encendido al sector de la hostelería, que se va a ver obligado a aumentar los precios y repercutir el incremento directamente en los clientes.

Esta semana, la Comisión Europea (CE) ha publicado las recomendaciones económicas específicas para cada país. En el caso de España ha enfatizado que los restaurantes y los servicios de alojamiento tienen un alto coste presupuestario para el Estado, pero "un efecto redistributivo muy limitado".

Es decir, el hecho de que se mantenga un IVA reducido limita enormemente la capacidad de recaudación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Tampoco beneficia a los ciudadanos con menor poder adquisitivo ya que este tipo de consumo corresponde más a una clase media-alta, sostiene el organismo presidido por Ursula von der Leyen.

"Mayor brecha de política de IVA de la UE"

El sector de la hostelería aún no ha emitido un comunicado oficial, pero ya hay voces que han expresado su completo rechazo a una medida que les obligará a subir los precios y ver una reducción de su clientela. Consecuentemente, temen que se cierren establecimientos y que miles de trabajadores tengan que irse al paro.

La CE, en el mismo informe de recomendaciones fiscales, ha tirado de las orejas a España porque presenta "las mayores brechas de política de IVA de la UE". En concreto, avisan de que los ingresos de los impuestos procedentes del consumo y del medioambiente se sitúan por debajo de la media de los Veintisiete.

No es la primera vez que la Unión Europea toma decisiones que afectan directamente al ámbito hostelero. A partir del 19 de agosto, bares y restaurantes no podrán vender sobres de plástico de un solo uso con sal, azúcar o aliños, en línea con la política de reciclaje que fomenta el Ejecutivo comunitario.

Así, los negocios tendrán que buscar alternativas como dispensadores rellenables, recipientes reutilizables, sobres de papel y, hasta 2030, envases elaborados con plástico compostable certificado.

Según la Confederación Empresarial de Hostelería de España, hay más de 300.000 establecimientos en el país, con buenos datos en 2025 en cuanto a la facturación y al empleo. Por su parte, el mercado hotelero también se encuentra en un momento positivo con su segundo mejor registro histórico de ingresos gracias a la llegada masiva de turistas internacionales.