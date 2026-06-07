Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar a tu perro “suelto o atado en lugares públicos”

Las claves

Las claves Generado con IA La Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar a los perros sueltos o atados en lugares públicos sin supervisión. Los propietarios deben proteger a sus animales y evitar molestias, peligros o daños a personas, otros animales y al medio natural. En parques urbanos, los perros deben ir atados salvo en zonas y horarios específicos habilitados por el ayuntamiento. Soltar al perro en espacios donde está prohibido puede conllevar sanciones de 500 a 10.000 euros, además de posibles multas municipales adicionales.

El artículo 26 de la Ley de Bienestar Animal dice que “los titulares o personas que convivan con animales de compañía tienen el deber de protegerlos”. Y, a continuación, incluye una serie de compromisos por parte de los propietarios.

Además, la norma incluye una serie de prohibiciones como su sacrificio, salvo por motivos de seguridad, o practicarles mutilaciones.

Además, prohíbe "dejar animales sueltos o en condiciones de causar daños en lugares públicos o privados de acceso público, especialmente en parques nacionales, cañadas donde pastan rebaños u otros espacios naturales protegidos".

La ley también subraya que está prohibido “mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento”.

Junto a estas restricciones, la norma obliga a los dueños a adoptar las medidas oportunas para evitar molestias, peligros o daños a personas, otros animales y al medio natural.

Con correa

La Ley de Bienestar Animal es muy amplia en lo que a espacios se refiere. De ahí que especifique las circunstancias concretas en algunos de ellos.

Por ejemplo, y en parques urbanos, el perro debe ir atado con correa. Eso sí, si el ayuntamiento prevé zonas y horarios específicos, podrá ir suelto entonces en ellas. Hablamos de zonas caninas valladas o los pipicán, por ejemplo.

Mientras que en espacios naturales protegidos, parques nacionales o zonas con fauna sensible, la ley es mucho más estricta y prohíbe expresamente soltar al perro. ¿El motivo? Proteger la fauna salvaje, el ganado y el propio ecosistema.

Y es que, aunque el perro no ataque a nadie, el simple hecho de deambular suelto donde está prohibido puede ser sancionable.

Sanciones

La norma dice que soltar al perro en parques o espacios naturales donde está prohibido es una infracción leve. Y la sanción es de 500 a 10.000 euros, según el daño y las circunstancias.

Los dueños también tienen que tener en cuenta que los municipios tienen ordenanzas con sus propias sanciones. Así, en algunos, ir con el perro suelto sin causar peligro se multa con unos 100 euros.