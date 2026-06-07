Alan, jubilado de 74 años en España: “Cobro una pensión de 687€, trabajo limpiando casas y cuidando perros”

Las claves

Las claves Generado con IA Alan Brozel y su esposa, originarios del Reino Unido, perdieron sus ahorros de 175.000 euros tras la quiebra de la empresa donde invirtieron su fondo de pensiones. Actualmente, la pareja sobrevive en España con una pensión de 687 euros, obligándose a buscar trabajo limpiando casas y cuidando perros para cubrir sus gastos. La empresa de inversión falsificó firmas y destinó el dinero de los ahorradores a activos de alto riesgo, perjudicando a miles de jubilados como Alan y su mujer. Recuperar el dinero perdido es prácticamente imposible, lo que ha dejado a la pareja desprotegida y desconfiada sobre su futuro financiero.

Alan Brozel y su mujer Paulene son originarios de Reino Unido y decidieron mudarse a España para vivir tranquilamente su merecido retiro después de una intensa vida de trabajo. Sin embargo, el destino tenía otros planes.

La pareja de 74 años se encontró con que la empresa donde invirtieron su dinero para sus planes de pensiones quebró y perdieron todos sus ahorros: 175.000 euros.

Así, la pareja de ingleses cobra 687,27 euros de pensión lo que les ha obligado a buscar alternativas para ganarse la vida y volver a incorporarse en el mercado laboral para poder hacer frente a sus gastos en España.

"Falsificaron nuestras firmas"

Brozel se jubiló anticipadamente a los 50 años y decidió mudarse junto a su esposa a Gata de Gorgos, Alicante, para disfrutar con tranquilidad su jubilación. Ambos habían decidido invertir todos sus ahorros en un fondo de pensiones de la empresa Continental Wealth Management que en el 2017 quebró y defraudó a miles de pensionistas.

En total, la empresa perdió 35 millones de euros que formaban parte de las pensiones y ahorros de miles de personas porque los invirtió en activos de alto riesgo. "Eran todos mis ahorros, todo lo que tenía después de trabajar para un par de empresas y realizar algunas inversiones que habían salido bien", explicó Brozel al Daily Mail.

Según el jubilado, el problema comenzó cuando la empresa les comunicó que invertiría su dinero en activos de bajo riesgo, para lo cual hubo que firmar distintos documentos que sirvieran para corroborar la operación. Sin embargo, comentó el afectado que "falsificaron nuestras firmas para invertir en riesgo alto".

Los trabajadores de la empresa que estafó a miles de jubilados como Brozel declararon que el jefe de la misma optó por poner el dinero de sus clientes en inversiones de alto riesgo, esto también confirma que la intención de esta acción no iba bien encaminada.

Así, la pareja que pretendía tratar su jubilación como unas vacaciones en Alicante, alejados del frío de Londres, y seguros de que sobrevivirían con sus ahorros y sus casi 700 euros de pensión, no obstante, se han encontrado con una realidad mucho más triste.

Habiendo perdido sus 175.000 euros de ahorro, ahora sobreviven únicamente con su pensión. Por ello, han tenido que recurrir a anunciarse en los portales de empleo para conseguir un trabajo: "Aceptamos cualquier encargo, limpiar casas, pasear perros o encargarnos de los apartamentos de vacaciones, no hemos parado de trabajar ni un día", expresó Brozel.

A pesar de la injusticia que esto supone, recuperar el dinero es casi imposible. Con esto, según comentó Alan, no solo se sienten desprotegidos sino desconfiados: "No solo he perdido mi jubilación, sino la confianza".

"Nuestra idea era muy diferente, queríamos que nuestra jubilación fueran unas vacaciones, con viajes por todo el mundo y poder pagarlo con nuestro dinero, ahora me queda mi pensión de 687 euros y lo que gano trabajando", expresó el jubilado, ahora trabajador nuevamente.