Santiago Fernández sacó un 11,8 en Selectividad: “El día de antes fui incapaz de estudiar, solté los apuntes y me di un paseo”

Las claves

Las claves Generado con IA Santiago Fernández obtuvo una nota de 11,8 en Selectividad, enfocándose en matemáticas y física, y dejando de lado literatura por su baja ponderación. El joven ingeniero sufrió ansiedad y bloqueos en la preparación de la prueba, llegando a no poder estudiar el día antes del examen y optando por salir a caminar para relajarse. Fernández recomienda a futuros estudiantes de carreras científicas priorizar las asignaturas que más ponderan y trabajar la gestión de los nervios como una materia más. Aconseja no obsesionarse con la EVAU, recordando que la nota no determina todo el futuro académico, ya que en la universidad se pueden hacer cambios.

Ya han comenzado los exámenes de acceso a la universidad y miles de jóvenes españoles ven con nervios los próximos días y esperan que el largo tiempo de estudio les permita conseguir la calificación que necesitan para entrar a su carrera soñada.

Así, hay algunos jóvenes que ya superaron esta prueba que han decidido compartir cómo fue esta experiencia. Uno de ellos es el creador de contenido y ahora ingeniero, Santiago Fernández, que, a través de su canal de YouTube, manifestó cómo fueron esos estresantes días.

De hecho, Fernández, que tenía claro que quería estudiar ingeniería, no estudió Literatura y se enfocó en otras asignaturas como matemáticas y física, donde obtuvo una puntuación de 9,5.

"Resolvía los exámenes en 30 minutos"

Fernández presentó la EVAU después de haber tenido un Bachillerato anómalo, ya que le coincidió con la pandemia con lo cual en el momento de prepararse para el examen tenía mucha presión encima de sentir que "ese año dictaminaría mi futuro".

"Llegué al mes de preparación con tanta ansiedad que sufrí mi primer y único ataque de ansiedad a principios de mayo, estuve todo ese mes con mucha paranoia, hipocondría, me costaba estudiar y el corazón se me aceleraba muchísimo", explicó el joven.

En medio de esta época de crisis, decidió que "como siempre se me han dado mejor los números, decidí no estudiar absolutamente nada de Literatura". Aunque esto visto desde fuera pueda parecer absurdo, el joven explicó que "si quieres entrar en una ingeniería, literatura vale un 0,1%".

Así, Fernández dedicó el tiempo que hubiese dedicado a estudiar literatura a hacer exámenes de física y matemáticas, ya que esta última le ponderaba el triple que Lengua; estudió hasta el punto de que "resolvía los exámenes de matemáticas en 30 minutos".

"Los días anteriores a la Selectividad me dormía con taquicardias y, el día antes del examen, se me olvidó absolutamente todo por los nervios", recordó el joven ingeniero, "fui incapaz de estudiar y me bloqueé así que decidí soltar los apuntes y decir 'que sea lo que Dios quiera'".

En medio de esta agobiante situación e incapaz de continuar estudiando, el joven decidió que para relajarse tenía que dar un paseo: "Me fui con un amigo a dar un paseo y caminamos 12 kilómetros, esa caminata me relajó bastante y pude dormir un poco más tranquilo antes del gran día".

Su primer examen fue historia, donde obtuvo una puntuación de 7,5; después tuvo matemáticas y física y en este punto se percató de que "el tema de los nervios se lleva muchísimo peor en la preparación en casa que allí en persona". Incluso, a partir del segundo día "los exámenes se vuelven una rutina y pierdes el miedo".

Así, como muchos otros, Fernández sobrevivió a la experiencia de las pruebas de acceso a la universidad y aconsejó a todos aquellos que quieran estudiar una carrera de ciencias valorar cuánto tiempo dedicarle a asignaturas como literatura que ponderan poco.

Santiago Fernández sacó un 11,8 en Selectividad: “El día de antes fui incapaz de estudiar, solté los apuntes y me di un paseo”

"Además, hay que trabajar el tema de los nervios como si fuera una asignatura más, porque un bloqueo te puede quitar mucha puntuación", continuó aconsejando Fernández, "gracias a que yo practiqué muchísimo, saqué un 9,75 en matemáticas y un 9,25 en física, logrando una nota final de 11,8 puntos".

Finalmente, el ingeniero aconsejó a todos aquellos que se enfrenten a los exámenes de la PAU en estos próximos días que "hacedlo con cabeza y recordad que la EVAU no dictaminará el resto de vuestra vida, ya que en la universidad podéis hacer ajustes y cambiar de carrera si es necesario".