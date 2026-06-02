Angelines es jubilada y tiene 79 años: "Soy usufructuaria, hago lo que quiera y no me pueden echar del piso mientras viva"

Las claves

Las claves Generado con IA La venta de la nuda propiedad se está popularizando en España como alternativa para mayores sin herederos que buscan liquidez y mantener su vivienda. Angelines, jubilada de 79 años, vendió su piso por 162.000 euros, aproximadamente la mitad de su valor de mercado, pero sigue viviendo en él como usufructuaria. El comprador adquiere la propiedad con descuento, pero el vendedor mantiene el derecho de uso y disfrute de la vivienda hasta su fallecimiento. Esta fórmula permite a personas mayores asegurar ingresos extra y vivir con tranquilidad en su propia casa pese a haberla vendido.

En España, la venta de la nuda propiedad gana terreno como alternativa atractiva para los mayores sin herederos que desean librarse de los gastos de la vivienda y obtener ingresos extra.

Para los compradores, representa una oportunidad de inversión única permitiéndoles adquirir inmuebles con descuentos de hasta el 50% sobre el precio del mercado.

Un ejemplo real es Angelines, una jubilada de 79 años que relató en Y Ahora Sonsoles cómo recurrió a esta fórmula: acorralada por las deudas de un préstamo bancario, logró vender su casa por 162.000 euros manteniendo el derecho de vivir en ella.

"No me quedó más remedio"

La jubilada contó que "yo vivía bien, tenía mi paga y todo. Pero me encontré en una situación en la que pedí un préstamo por una serie de circunstancias y me quedé con el 'agua al cuello'".

El motivo detrás del préstamo fue que "tenía una mascota, se me murió y me gasté más de 10.000 euros en ella", explicó Angelines.

Con esto agregó que "tuve que pedir un préstamo al banco y se empezó a enredar la cosa y no me quedó más remedio que ver qué hacía y vi este anuncio en la televisión".

La pensión de Angelines es de 1.600 euros mensuales "o sea normal, bien", calificó. Su piso fue vendido como nuda propiedad por "162.000 euros, la mitad más o menos de lo que estaba valorado en el mercado", expuso

Así, agregó que para determinar el precio de su vivienda hizo una "valoración real" del mercado de la vivienda y lo adaptó a los precios de la nuda propiedad.

En otras palabras, se aplicó el precio basándose en la oferta, la demanda y otros factores que determinan el valor del piso en relación con el mercado.

¿Cómo funciona la nuda propiedad?

"Funciona como cualquiera que vende un piso", comentó Angelines, "o sea haces las escrituras, vas a un notario y te dan el cheque por el valor de lo que tú has vendido el piso".

Sin embargo, a pesar de que el proceso es igual, tiene una particularidad y es que Angelines sigue viviendo en su piso aunque lo haya vendido.

"Soy como usufructuaria y puedo hacer lo que quiera en el piso mientras viva", además de esto agregó que, hasta que fallezca, "no me pueden echar".

Contó que sus compradores "fueron a ver el piso (...) ella es china y él es americano". Sin embargo, explicó que "ellos viven en América, entonces no tengo ningún trato con ellos"

En la nuda propiedad, los gastos relacionados con el mantenimiento de la vivienda y los servicios de la misma corren a cuenta del usufructuario. Mientras que los demás gastos quedan a cargo de los propietarios.

De esta manera organizó las cuentas Angelines: "Ellos pagan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y yo pago los gastos de la casa y si hubiera algún mal funcionamiento de la casa también tendré que pagarlo yo".

¿Por qué hay personas que optan por esto?

Con el problema de la vivienda en España, donde es cada vez más complicado conseguir un inmueble a un precio razonable. Esta opción se ha vuelto popular como una solución creativa a esta crisis.

Las personas que suelen optar por ofertar su vivienda como nuda propiedad, suelen ser personas mayores sin herederos y que necesitan liquidez para vivir más cómodamente

Este es el caso de Angelines a sus 79 años, que, al no tener familia, no sabía a quién heredarle su casa: "Tienes amigos y tal, eso lo pensé. Pero luego vi esto y pensé, claro si yo puedo sacarme un dinero de esto por qué voy a dejárselo a alguien".

Al final, para el propietario funciona como una inversión a largo plazo y una seguridad de que podrán contar con un inmueble. Para el usufructuario significa lo mismo, la seguridad de vivir su vejez cómodamente en su hogar y tener liquidez.