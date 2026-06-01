Es oficial: la mayoría de españoles paga con dinero en efectivo en comercios físicos, según el Banco de España

Las claves

Las claves Generado con IA El 57,3% de los españoles sigue utilizando el dinero en efectivo como principal método de pago en comercios físicos, según el Banco de España. El uso diario del efectivo ha descendido del 64,9% en 2023 al 54,5% en 2025, mientras crecen los pagos con tarjetas y móviles. El pago con móvil ya es el principal método para el 15,3% de la población, frente al 8,2% de 2023. No existe brecha financiera en el acceso de inmigrantes regularizados a los servicios bancarios, aunque los inmigrantes en situación irregular tienen dificultades para acceder al sistema financiero.

El Banco de España acaba de presentar su informe de inclusión financiera de 2025, que analiza la accesibilidad a los servicios bancarios de forma presencial y la evolución del uso del dinero en efectivo.

En un contexto de auge de la tecnología y de los medios digitales para la realización de cualquier actividad cotidiana, llama la atención que durante el año 2025 el dinero en efectivo seguía siendo el principal medio de pago para comprar en establecimientos y comercios físicos. En concreto, para el 57,3% de la población.

No obstante, el informe recoge que el uso diario del metálico ha disminuido del 64,9% en 2023 al 54,5%, en línea con el momento actual en el que cada vez más gente, sobre todo las nuevas generaciones, optan por otros métodos de pago como la tarjeta de crédito física u online.

15,3% de la población paga con el móvil

De hecho, ha aumentado el porcentaje de población que emplea principalmente medios de pago más modernos como tarjetas físicas y dispositivos móviles, del 40% en 2023 al 42,5% en 2025. Sobre todo los teléfonos móviles, que han pasado a ser el principal canal de pago para un 15,3% de la población (cuando en 2023 era de sólo el 8,2%).

Recientemente, el servicio de pagos instantáneos Bizum ha dado un paso más y permite desde el 18 de mayo que algunos clientes bancarios en España, usuarios de BBVA, Banco Sabadell, Bankinter y CaixaBank, puedan pagar en comercios físicos con la herramienta Bizum Pay.

Por lo tanto, a la hora de hacer la compra diaria, será posible traspasar el dinero de forma inmediata al supermercado a través de la tecnología NFC y acercando el móvil al datáfono. Sin embargo, va a estar en periodo de prueba hasta que se empiece a aplicar de forma masiva a partir de otoño.

Con esta nueva posibilidad de pago digital, podría contribuir a que la sociedad siga evolucionando hacia el dinero online y que poco a poco el dinero en efectivo pierda protagonismo en las operaciones en establecimientos físicos. Aunque hay que recordar que el grueso de la población española, por el aumento de la esperanza de vida, prefiere formatos analógicos.

Acceso de los inmigrantes al sistema financiero

Otra de las conclusiones del informe del Banco de España es que no existe brecha financiera en cómo acceden los inmigrantes a los servicios bancarios del país, elemento que demuestra la buena integración de los extranjeros en el sistema financiero nacional.

En cambio, la entidad gobernada por José Luis Escrivá advierte de que los inmigrantes en situación irregular sufren un grave problema de acceso a los bancos y al sistema financiero.

"No pueden abrir una cuenta bancaria porque aunque estén documentados, están poco informados", indica el comunicado. Por ello, a raíz del aumento de extranjeros que vienen a España a buscarse la vida, es importante establecer métodos para integrarlos socialmente y económicamente.