Javier Dasí, ingeniero eléctrico: "Los españoles van a pagar hasta 20€ más al mes en la factura de la luz con el fin del decreto"

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno elimina la rebaja del IVA en la factura de la luz, lo que supondrá un aumento de entre 10 y 20 euros mensuales para los consumidores. La subida afecta especialmente a los hogares con mayor consumo eléctrico durante el verano, debido al aumento de las temperaturas. Los descuentos en carburantes, ayudas a agricultores y transportistas y el bono social se mantienen hasta al menos el 30 de junio. A partir del 1 de julio, si no hay prórroga, el IVA de los carburantes volverá al 21%.

El Gobierno de España, tras el estallido de la guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz, uno de los principales tránsitos de petróleo del mundo, aprobó un plan para reducir los impuestos de la luz y la gasolina.

El Ejecutivo materializó en el pasado mes de marzo una reducción del IVA de la electricidad y gas natural del tipo general del 21% al 10% para contratos con una potencia contratada inferior a 10 kW. También decae la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5% y vuelve a escalar hasta más allá del 5%.

Ahora, como la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de la tarifa de la luz no ha superado en más de un 15% a la registrada un año antes, el decreto establecía que la rebaja fiscal se evaporaría a partir del 1 de junio. Por lo tanto, desde ya mismo los españoles van a notar el aumento de la factura.

Aumento inminente de la factura de la luz

El experto en energía, Javier Dasí, ha advertido durante una entrevista en la Mirada Crítica que de forma irremediable los consumidores van a notar en sus bolsillos la caída de la normativa.

"Cada persona pagará entre 10 y 20 euros más al mes con el fin del decreto, sobre todo ahora con la llegada del verano y la subida de las temperaturas, momento en el que la gente va a consumir más", señala el ingeniero eléctrico.

En cambio, los descuentos a carburantes, ayudas a agricultores y transportistas y el bono social se mantienen hasta por lo menos el 30 de junio con el IVA limitado, ya que el precio de estos productos sí supera en más de un 15% la inflación del mes de mayo de 2025.

Asimismo, Dasí recomienda a los consumidores que revisen a conciencia la letra pequeña de la factura de la luz porque en ocasiones se añade algún sobrecoste que no se corresponde con la realidad del usuario.

¿Qué pasará a partir del 30 de junio?

"Es importante revisar la factura porque las eléctricas la emiten para que no se entienda, hay veces que se cobra algún sobrecoste que no se debería", enfatiza el experto energético ante los micrófonos de Ana Terradillos.

¿Y qué va a pasar a partir del 30 de junio? Si el conflicto entre EEUU e Irán sigue abierto y se mantiene Ormuz bloqueado, los precios continuarán en alza. No obstante, a no ser que el Gobierno prorrogue el decreto, el IVA de los carburantes volverá al 21% a partir del próximo 1 de julio.