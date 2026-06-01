El BOE confirma los nuevos precios del tabaco: así quedan las tarifas en los estancos en junio en España

Las claves

Las claves Generado con IA El BOE ha publicado una actualización de los precios del tabaco que afecta a todas las labores vendidas en estancos de España, con tarifas específicas para la Península, Baleares, Ceuta y Melilla. Las picaduras para cachimba y pipa experimentan subidas destacadas: la marca Taboo cuesta ahora 4,50 euros (50g) y 16,50 euros (200g), mientras que el formato de 950g alcanza los 71,90 euros. Algunas marcas de cigarrillos de bajo coste, como American Legend 100'S y Paramount SKS, suben a 4,60 y 4,70 euros por cajetilla, respectivamente, siguiendo la tendencia al alza del sector. En Ceuta y Melilla, gracias a su régimen fiscal especial, los precios son significativamente inferiores respecto a la Península, con diferencias de hasta 1,60 euros en algunos productos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una nueva resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos que actualiza los precios de venta al público de diversas labores de tabaco en España.

La medida, que entra en vigor de forma inmediata tras su publicación, fija las nuevas tarifas que deberán aplicar todos los estancos de la Península y Baleares, así como las específicas para Ceuta y Melilla.

Aunque estas resoluciones suelen pasar desapercibidas para buena parte de la población, tienen un impacto directo en miles de consumidores.

Y es que el sistema español de regulación del tabaco obliga a que cualquier modificación de precios propuesta por fabricantes e importadores sea validada por el Estado y publicada oficialmente en el BOE antes de poder aplicarse.

Entre los cambios más destacados figuran las nuevas tarifas para las picaduras destinadas a cachimba y pipa, un segmento que concentra gran parte de las novedades recogidas en la resolución.

Las labores de la marca Taboo, presentes en decenas de referencias, pasan a costar 4,50 euros en los formatos de 50 gramos y 16,50 euros en los envases de 200 gramos. Una subida significativa respecto a revisiones anteriores, cuando se comercializaban por 3,80 y 13 euros respectivamente.

Los envases de gran formato, de 950 gramos, alcanzan ahora los 71,90 euros.

El documento también actualiza el precio de algunas marcas de cigarrillos de bajo coste. La cajetilla de American Legend 100'S queda fijada en 4,60 euros, mientras que Paramount SKS pasa a venderse por 4,70 euros.

Si bien siguen situándose entre las opciones más económicas del mercado, ambas referencias continúan la tendencia al alza que experimenta el sector en los últimos años, marcada por el aumento de costes y la presión fiscal.

En el ámbito de liar, la resolución establece un precio de 6,80 euros para Marlboro Crafted Selection en formato de 30 gramos, consolidando la escalada de precios que viene registrando esta categoría y que hace unos años se movía en un rango cercano a los seis euros.

Por su parte, el segmento premium incorpora productos de alta gama destinados a coleccionistas y aficionados.

Destaca especialmente Palsencia Year of the Horse, una edición limitada vinculada al calendario zodiacal chino que se comercializará a 59 euros la unidad, muy superior a los cigarros convencionales por su exclusividad y proceso de envejecimiento.

Asimismo, la resolución pone de manifiesto la importancia de la diferencia de precios existente entre la Península y las ciudades autónomas.

Un bote de Taboo de 50 gramos que cuesta 4,50 euros en Madrid o Barcelona puede adquirirse por 2,90 euros en Ceuta o Melilla gracias a su régimen fiscal especial, lo que significa un ahorro de 1,60 euros por unidad.

Estos cambios llegan en un momento de transformación del mercado.

Mientras el consumo de cigarrillos tradicionales continúa descendiendo en España, el auge de los vapeadores y las cachimbas está modificando los hábitos de consumo, especialmente entre los más jóvenes.

Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene su estrategia de endurecimiento de las políticas antitabaco, con nuevas restricciones previstas dentro del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo.