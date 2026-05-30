María José, limpiadora de 60 años: “Ahora mismo limpio 3 portales y cobro 300 euros, es una miseria”

Las claves

Las claves Generado con IA María José, limpiadora de 60 años, cobra solo 300 euros mensuales por limpiar tres portales, considerándolo un salario muy bajo para el trabajo que realiza. El sector de la limpieza está formado casi en un 90% por mujeres, pero los puestos directivos siguen ocupados mayoritariamente por hombres. Las condiciones laborales incluyen horarios irregulares, falta de relevo generacional y sueldos que apenas alcanzan el salario mínimo. María José destaca que su trabajo sigue siendo infravalorado, aunque ha ganado algo de reconocimiento desde la pandemia, y pide mayor respeto y mejor remuneración para el sector.

El sector de la limpieza refleja una clara paradoja de género: aunque las mujeres representan cerca del 90% de la plantilla, los puestos directivos siguen estando mayoritariamente en manos de hombres.

A esta brecha se suman condiciones laborales complejas, con salarios que apenas rozan el Salario Mínimo Interprofesional, entre 1.100 y 1.400 euros brutos al mes; y una importante falta de relevo generacional para un empleo que es totalmente esencial.

De esta manera, María José, una profesional del sector, conversó con Jaime Gumiel en una entrevista donde analizó a fondo sus condiciones laborales y reflexionó sobre si la remuneración actual hace justicia a su trabajo.

"A veces no tienes ganas"

Según Gumiel, María José lleva siendo limpiadora "toda la vida" y se dedica a limpiar sobre todo portales de edificios y garajes.

Explicó que a nivel psicológico es difícil su trabajo porque "es todos los días lo mismo y hay muchas veces que no tienes ganas, aquí te puedes encontrar cualquier cosa".

María José, limpiadora, en el cuarto de limpieza del edificio. YouTube (@Jaime_Gumiel)

En esta misma nota señaló que cree que es un trabajo que está "infravalorado", pero que "ahora se valora un poquito más, sobre todo desde la pandemia, que tuvimos que trabajar y limpiar".

Incluso, explicó que aunque en los años 1980, 1990 era visto como "lo peor que podrías hacer en la vida", como lo calificó; actualmente "trabajan hasta hombres (...), pero no limpian como nosotras, tienen otro tipo de trabajos".

María José cobra alrededor de 300 euros: "Nosotras no cobramos por horas sino que cobramos mensualmente, yo por ejemplo gano unos 300 euros por los tres portales, pero es muy poco, yo creo que deberíamos cobrar más", confesó.

La limpiadora trabaja alrededor de 4 horas diarias, pero, esto es relativo: "Entro a las 9:00 horas y salgo a las 12:00 horas, pero depende porque hay días que salgo a las 13:00 o si tengo que barrer y fregar las escaleras salgo más tarde", recordó.

María José, limpiadora, en su rutina YouTube (@Jaime_Gumiel)

Gumiel calculó que la media por hora corresponde a 5 euros a lo que María José respondió con una sonrisa que "o menos". Además, agregó que "si haces horas extra, que aquí es muy difícil hacerlas, te puedes ganar 7 euros o por ahí".

Incluso comentó que el sueldo sería algo que cambiaría en el sector de la limpieza: "Que paguen más, porque el salario para todo el trabajo que hacemos, aunque parece que no hacemos nada, lo veo demasiado bajo", manifestó.

Además, declaró que otra cosa que cambiaría sería el horario, ya que, "aquí tampoco tienes un horario fijo, porque depende de ti y de lo rápido que vayas".

La trabajadora quiso enfatizar que su trabajo es uno que considera que hay personas que lo menosprecian; sobre ello expuso que "ahora mismo no hay máquinas que puedan hacer esto, entonces lo hace una persona".

María José, limpiadora. YouTube (@Jaime_Gumiel)

"Este es un trabajo en el que se pasa frío y que es muy esclavo, que te tienes que pegar unos madrugones para luego acabar temprano, entonces tiene muchas cosas en contra", continuó manifestando María José.

No obstante, declaró que "respeten nuestro trabajo, porque ellos a lo mejor no quieren hacerlo, pero nosotros, la gente mayor, somos las que más estamos haciendo, así que habrá que seguir luchando, porque si yo no lo puedo hacer, lo tiene que hacer otra persona".

La limpiadora recordó la importancia de su trabajo comentando que "yo estoy una semana sin venir y aquí no se puede entrar".

Finalmente, a pesar de todos los 'contras' que expresó la limpiadora, comentó que "yo considero que estoy bien, porque además para la edad que tengo, que yo tengo 60 años, quieres una cosa tranquilita".