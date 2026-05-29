Emilio Baena previene a los contribuyentes: “Ya no hace falta que un inspector de Hacienda te revise”

Montaje de Emilio Baena con el interior de una sede de la Agencia Tributaria (Europa Press).

Las claves

Las claves Generado con IA Emilio Baena, exinspector de Hacienda, advierte que ya no es necesario que un inspector revise manualmente las declaraciones: ahora lo hacen algoritmos con IA y Big Data. La Agencia Tributaria analiza millones de datos en tiempo real y asigna a cada contribuyente un 'perfil de riesgo' que se actualiza continuamente según varios parámetros. Entre los factores que pueden activar una investigación están: gastos que no encajan con los ingresos, movimientos de dinero sin justificar, operaciones con criptomonedas, patrones anómalos en facturas y discrepancias con los datos bancarios. Baena recomienda planificar la estrategia fiscal y recalca que no basta con cumplir la ley, también es importante que todo parezca correcto ante Hacienda para evitar inspecciones.

La declaración de la Renta es un trámite que deben realizar los españoles todos los años. Y es así desde la transición, cuando se hizo famoso el lema publicitario de que ‘Hacienda somos todos’. La fecha límite para presentarla es el 30 de junio

Muchos contribuyentes se olvidan de Hacienda una vez han cumplido el trámite. Sin embargo, el fisco dispone de hasta cuatro años para poder revisar los datos aportados.

Un periodo que arranca el último día del plazo voluntario de la presentación de la declaración (habitualmente el 30 de junio del año siguiente al ejercicio fiscal declarado). Por tanto, para la renta de 2025, presentada este 2026, el plazo de revisión de Hacienda concluye en junio de 2030.

Millones de datos

Emilio Baena trabajó durante más de diez años en Hacienda. Por tanto, conoce de primera mano los procedimientos del fisco para reclamar a los contribuyentes por una declaración.

“Te comparto las señales que, si las haces, 100% te van a investigar”, afirma el extrabajador del ministerio en la red social LinkedIn.

Desde su punto de vista, y durante años, “Hacienda funcionaba con revisiones manuales y expedientes en papel”. Pero hoy, según explica, “la realidad es otra”. ¿Cuál es esa otra realidad?

Pues que “la Agencia Tributaria usa herramientas de Big Data e inteligencia artificial para analizar millones de datos cada día”.

Por tanto, “cada contribuyente, persona o empresa, tiene un ‘perfil de riesgo’, una puntuación dinámica que se actualiza en tiempo real según unos parámetros definidos”. ¿Cuáles son esos parámetros? Baena los sintetiza en seis.

El primero de ellos son “los gastos que no encajan con tus ingresos”. El segundo, movimientos de dinero entre cuentas sin justificar. Y, el tercero, “operaciones internacionales o uso de criptomonedas”.

A estos tres hay que añadir otros tres más: Exceso de efectivo o facturas con patrones anómalos; aparición en registros internacionales de sociedades; e incongruencias con la información que reportan bancos y plataformas.

“Ya no hace falta que un inspector te revise. Lo hace un algoritmo, 24/7”, resume la situación Emilio Baena. “Y la IA no se cansa, no se distrae y no olvida. Cada compra, transferencia o inversión alimenta el sistema que decide si mereces una inspección”.

Por tanto, y a su entender, “la estrategia fiscal no es opcional: es tu defensa. Planificar no es evadir. No basta con ser legal, también hay que parecerlo. Porque una inspección te agota, te quita tiempo, recursos y el sueño”.