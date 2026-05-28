Los expertos coinciden: el precio de la luz subirá un 30% este verano aunque EEUU e Irán alcancen un acuerdo

El precio de la luz en verano subirá un 30% interanual IStock

Las claves

Las claves Generado con IA Expertos estiman que el precio de la luz subirá un 30% este verano en España, incluso con un acuerdo entre EEUU e Irán. Las reservas de gas europeas son bajas, en torno al 37%, y las inyecciones están un 26% por debajo de la media histórica. El precio de la electricidad podría situarse entre 82 y 86 euros por megavatio hora este verano, y superar los 100 euros en otoño. El sistema energético español sigue siendo dependiente del gas y carbón por las noches, dificultando el abaratamiento energético pese al aumento de renovables.

El verano volverá a poner a prueba el bolsillo de millones de hogares españoles.

Pese al principio de acuerdo alcanzado entre EEUU e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y decretar un alto el fuego temporal de 60 días, el mercado energético europeo sigue lejos de recuperar la estabilidad.

La tensión acumulada durante meses, la escasez de gas y la fragilidad de los suministros mantienen la presión sobre los precios eléctricos justo antes de los meses de mayor consumo.

La consultora Tempos Energía prevé que el precio de la luz suba un 30% interanual este verano, incluso aunque finalmente prospere el acuerdo internacional.

Según sus estimaciones, el precio de la electricidad durante el tercer trimestre del año se moverá entre los 82 y los 86 euros por megavatio hora.

El director general de la compañía, Antonio Aceituno, asegura que "a pesar del levantamiento gradual del bloqueo naval, el acuerdo de paz no resulta ser un acuerdo de suministro", ya que "los barcos no llegarán a Europa antes de agosto".

De esta forma, la consultora explica que Europa continúa en una situación delicada debido a los bajos niveles de almacenamiento de gas.

Actualmente, las reservas se encuentran en torno al 37%, mientras que las inyecciones están "un 26 por ciento por debajo de la media histórica".

Por ello, Aceituno subraya que “con la firma del acuerdo entre EEUU e Irán, la escasez no desaparece".

El escenario podría complicarse todavía más si finalmente fracasa el pacto diplomático.

En ese caso, Tempos Energía advierte de que "el verano se dispararía; el gas puede estar entre los 55 a 63 euros (casi el doble de cualquiera de los últimos tres años) y el precio del Power superaría los 90 euros, un 35% más caro que el verano pasado".

Pero la preocupación del sector energético no termina en verano. La consultora considera que otoño podría convertirse en uno de los periodos más caros de la historia reciente del mercado eléctrico europeo.

Según Aceituno, esta estación se presentaría "como la más cara de la historia, y la primera en cotizar en los 100 euros el megavatio la hora, a excepción de 2021 y 2022".

Además de la crisis internacional, el informe también señala un problema estructural en el sistema energético español. Durante las horas centrales del día, la elevada producción solar hunde los precios de la electricidad.

Sin embargo, por la noche el sistema vuelve a depender del gas y del carbón debido a la caída de la generación renovable.

"Es entonces cuando vuelve el gas y el carbón para instalarse en la noche, y hace que la noche se aleje cada vez más de tener una energía renovable barata", apunta Aceituno.

Pese al preacuerdo sobre Ormuz, desde Tempos Energía insisten en que la recuperación será lenta. "La firma no es el final del problema sino el inicio de la recuperación lenta", concluye el experto.