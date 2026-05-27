Raúl trabaja de soldador en España, oficio con salarios de 30.000€ y una tasa de paro del 3%: "Con salidas y buen sueldo"

Las claves

Las claves Generado con IA El oficio de soldador en España ofrece sueldos de hasta 30.000€ y mantiene una tasa de paro de solo el 3%. La demanda de soldadores es alta, con unas 300.000 vacantes, y el sector del metal destaca la estabilidad laboral. Cada vez más jóvenes, incluidas muchas mujeres, se forman en soldadura y otros oficios manuales, considerados resistentes a la automatización. La falta de mano de obra cualificada en profesiones técnicas impulsa la reconsideración de oficios manuales frente a trabajos de oficina.

El mercado laboral en España está mutando. Con la llegada de la inteligencia artificial generativa, muchos empleos se están empezando a quedar obsoletos, abriendo la oportunidad a profesiones manuales que, según los expertos, sobrevivirán mejor a la IA.

Albañiles, fontaneros, electricistas, mecánicos... Profesionales que disfrutan ahora de más oportunidades laborales y de un salario muy competente. Otro de los oficios del futuro es el de soldador, un trabajo técnico que tiene una demanda de 300.000 trabajadores, según las cifras que aporta el sector del metal en España.

Además, tal y como destaca Paola Vecino, experta en recursos humanos del grupo Manpower, a los informativos de Telecinco, en el sector de la soldadura sólo se registra una tasa de paro del 3% y, una vez que el empleado acumula varios años de experiencia, sueldos superiores a los 30.000 euros.

También hay representación femenina

Por ello, cada vez más jóvenes se forman en este tipo de disciplinas. Uno de ellos es Raúl, quien afirma que "hay un montón de salidas" y "buenos sueldos". A su vez, cada vez más mujeres se suman a la ola de los oficios manuales.

"Pensaba que iban a ser todo chicos, pero casi la mitad de la clase somos chicas", comenta una compañera de Raúl del curso en una entrevista con esta cadena televisiva.

Por su parte, Noelia es consciente de que especializarse en este tipo de labores manuales es una barrera de protección contra la inteligencia artificial y una oportunidad para dejar su trabajo en el supermercado. "Aunque haya cosas que sí pueden hacer las máquinas, como por ejemplo el hormigón, la obra de mano humana es imprescindible", señala la joven.

La tasa de paro en España creció hasta el 10,8% en el primer trimestre, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), señal que pone en alerta al mercado laboral, por lo que muchos trabajadores podrían repensar su futuro profesional y cambiar su trabajo de oficina por otras opciones con más demanda.

De hecho, según el SEPE áreas como la fabricación de productos metálicos, reparación e instalación de maquinaria y la construcción de maquinaria son de las más afectadas por la falta de mano de obra cualificada.

Por lo tanto, tanto el retiro inminente de los actuales profesionales como el aumento de la demanda de oficios como soldador o albañil ha convertido a este sector en una de las áreas de trabajo con más empleo disponible y con una remuneración importante, que aumenta además en los casos de emprendedores por cuenta propia.