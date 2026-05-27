Albino, albañil boliviano en España: "En mi país ganaba 400 euros y aquí 1.400 por las mismas 8 horas de trabajo"

Las claves

Las claves Generado con IA El sector de la construcción en España enfrenta un problema generacional, con solo un 5% de albañiles menores de 30 años y un 65% mayores de 45. Aproximadamente el 25% de los albañiles en España son inmigrantes, como Albino, boliviano que trabaja en el país desde hace seis años. Albino destaca que en España gana entre 1.300 y 1.400 euros al mes, frente a los 400 euros que ganaba en Bolivia por la misma jornada laboral. El trabajador boliviano señala que los materiales de construcción en España son de mejor calidad y variedad que en Bolivia, lo que marca una gran diferencia en el oficio.

El sector de la construcción atraviesa un importante problema generacional en España.

Según un estudio de BBVA Research, la albañilería ha envejecido de forma notable en las últimas dos décadas. En 2007, el 20% de los albañiles tenía menos de 30 años, mientras que actualmente ese porcentaje no alcanza el 5%.

En cambio, los trabajadores mayores de 45 años representan hoy cerca del 65% del total, frente al 30% registrado hace casi veinte años.

En paralelo, la presencia de trabajadores extranjeros se ha convertido en una pieza clave para sostener el sector. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente el 25% de los albañiles en España son inmigrantes.

Uno de ellos es Albino, un trabajador boliviano que compartió su experiencia en el canal de Adrián G. Martín.

"Me dedico a la construcción y todo lo que hago es gestión de obra. Llevo en España unos seis años", explica.

Sin embargo, su relación con este oficio comenzó mucho antes de emigrar: "En mi país empecé a los 25 años y ahora tengo 42. Llevo casi media vida dedicada a la albañilería".

Además, Albino cuenta que su entrada en el oficio llegó gracias a un familiar: "Me lo recomendó mi familia. Uno de mis primos era albañil y me llevó a trabajar".

Sus primeros pasos no fueron sencillos, aunque terminó aprendiendo el oficio sobre el terreno. "Al principio no sabía poner un ladrillo del todo bien, pero luego mi primo me enseñó la técnica aquí", señala.

Durante la entrevista también compara las condiciones de trabajo entre Bolivia y España, especialmente en lo relacionado con los materiales utilizados en obra. "La diferencia está en los materiales. Aquí son mejores", afirma.

Según explica, en Bolivia la variedad de productos es mucho menor: "En Bolivia solo hay una clase de yeso y aquí hay muchos tipos. Con el cemento es igual, y tampoco tenemos morteros".

Sin embargo, la principal diferencia está en el salario. "En España, un albañil gana entre 1.300 y 1.400 euros, mientras que en Bolivia puedes ganar unos 400. A nivel de horas, se trabaja lo mismo, 8 horas", señala.

Pese a la dureza física del trabajo, Albino asegura sentirse satisfecho con la profesión a la que ha dedicado gran parte de su vida. "Me gusta casi todo, el yeso o el ladrillo sobre todo", comenta.

Sin embargo, hay un aspecto del oficio que destaca por encima del resto. "Lo que más me gusta es el hecho de construir algo con mis manos", concluye.