Ya es oficial: las aceitunas y otros productos encurtidos cambian para siempre su calidad alimentaria en 2026

Las claves

Las claves Generado con IA A partir de 2026, las aceitunas de mesa, pepinillos y otros encurtidos en España deberán cumplir nuevas normas de etiquetado, calidad y definición comercial. Las etiquetas deberán especificar con mayor precisión la composición de los productos, especialmente en el caso de las aceitunas rellenas, detallando el tipo de relleno utilizado. Sólo podrán usarse términos como "natural" en productos que cumplan requisitos estrictos, con el fin de evitar engaños publicitarios. La normativa también revisa los parámetros de acidez, sal, conservación y clasificación comercial, adaptando los estándares españoles a los europeos y mejorando la protección al consumidor.

Las aceitunas de mesa, los pepinillos y otros productos encurtidos afrontan un importante cambio regulatorio en España a partir de 2026.

El Gobierno ha aprobado una actualización de la normativa alimentaria que introduce nuevas exigencias de etiquetado, control de calidad y definición comercial con el objetivo de adaptarse a los estándares europeos y ofrecer una mayor transparencia al consumidor.

La reforma llega a través del Real Decreto 142/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y afecta especialmente a productos tradicionales muy presentes en la dieta española, como las aceitunas rellenas, los encurtidos en vinagre y determinados tipos de conservas vegetales.

Uno de los cambios más relevantes será la obligación de detallar con mayor precisión la composición de los productos.

En el caso de las aceitunas rellenas, por ejemplo, las marcas deberán especificar claramente el tipo de relleno utilizado, evitando denominaciones ambiguas o poco concretas. El objetivo es que el consumidor conozca exactamente qué está comprando y pueda comparar productos con más facilidad.

La nueva normativa también endurece el uso de determinados términos comerciales. Expresiones como "natural" solo podrán utilizarse en aquellos productos que realmente cumplan unos requisitos específicos relacionados con la ausencia de determinados aditivos o procesos industriales.

Con ello se pretende frenar el uso de mensajes publicitarios que puedan inducir a error.

Además del etiquetado, el decreto incorpora cambios técnicos en los estándares de calidad. Se revisan parámetros relacionados con la acidez, el contenido de sal, la conservación y la clasificación comercial de los encurtidos.

Las categorías tradicionales como "Extra", "Primera" o "Segunda" tendrán criterios más definidos para evitar diferencias interpretativas entre fabricantes.

El texto legal también busca adaptar la regulación española a las exigencias actuales del mercado europeo y reconocer algunas prácticas tradicionales de producción que hasta ahora no estaban claramente recogidas en la normativa.

La mayoría de modificaciones son técnicas y administrativas, enfocadas en mejorar la trazabilidad y reforzar la protección del consumidor.

La entrada en vigor de esta reforma supone, en definitiva, un paso más hacia un mercado alimentario más transparente y homogéneo, en el que los consumidores tendrán más información sobre unos productos que forman parte habitual de la gastronomía española.