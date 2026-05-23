Stephane Kokshoorn, empresario: “Con nosotros, gente con 4 suspensos, aprueba el teórico a la primera”

Las claves

Las claves Generado con IA Stephane Kokshoorn creó ConducIA tras experimentar dificultades y altos costes al sacarse el carné de conducir. ConducIA es una plataforma que personaliza el estudio, detecta errores y ofrece sesiones cortas, feedback inmediato y juegos interactivos. La plataforma utiliza inteligencia artificial para reforzar los puntos débiles del alumno y permite a autoescuelas monitorizar el progreso de sus estudiantes. Muchos usuarios han logrado aprobar el examen teórico a la primera con ConducIA, incluso tras varios suspensos previos.

Stephane Kokshoorn es un joven español-holandés que lleva cinco años dedicándose a venture capital, invirtiendo en startups de tecnología. En esta línea de trabajo pudo apreciar cómo la tecnología ha ido avanzando y cómo puede incorporarse a resolver problemas cotidianos.

Con este contexto, Kokshoorn vivió una experiencia que marcó un antes y un después: el carné de conducir. El español-holandés se sacó el permiso de conducir en 2025, pero para llegar hasta ahí tuvo que vivir "la experiencia completa": "Suspendí una vez el teórico y una vez el práctico, y acabé gastando más de 2.000 euros".

Así, el joven emprendedor contó a EL ESPAÑOL cómo esta experiencia le hizo crear ConducIA una plataforma web para sacar el permiso B de conducir: "Lo que vi fue un problema enorme, muy cotidiano y sorprendentemente poco modernizado. Y ahí fue donde sentí que tenía mucho más sentido construir una solución que seguir observando este problema desde fuera".

A pesar de que el dinero fue algo que le llamó mucho la atención, esto no fue el detonante principal sino la experiencia de estudiar para el examen teórico: "Me encontré usando una interfaz que parecía hecha a principios de los 2000, con más de 10.000 preguntas estáticas, algunas mal redactadas y otras no actualizadas".

"Además tuve que pagar 40 euros por un libro físico de 200 páginas, que en el contexto actual también me parece bastante difícil de justificar", señaló el emprendedor. Con esto, Kokshoorn descubrió una importante necesidad que debía cubrir.

Lo cierto es que el joven entendió que el problema detrás del mundo del carné de conducir no era solo el dinero sino el método: "Seguimos preparando a la gente con herramientas muy antiguas para un examen que tiene un impacto enorme en el tiempo, dinero y autonomía personal. ConducIA nace mucho más de esa frustración con el método que del golpe económico en sí".

De esta manera, ConducIA se ha convertido en una solución accesible al mundo de la conducción, según expuso el fundador de la plataforma, esta cuesta 6 euros que "es significativamente menos que muchas matrículas o gastos de alta de la autoescuela, y desde luego muchísimo menos que los 94 euros que cuesta tener que repetir un examen".

Planes y precios de ConducIA (conducia.com)

"Pero para mí la parte más importante es que el alumno llegue preparado antes y mejor", confesó el español-holandés, "ConducIA está pensada para personalizar el estudio, detectar en qué temas vas flojo, reforzar tus errores y guiarte hacia lo que más te conviene hacer en cada momento".

La realidad es que ConducIA parte de una premisa muy importante: ahora concentrarse es mucho más complicado porque "competimos con estímulos digitales muy intensos".

"Estamos muy expuestos todo el tiempo a pequeños disparos de dopamina, especialmente a través de las redes sociales, contenido corto y experiencias diseñadas para captar la atención en segundos", explicó el joven. Por ello, la clave era crear un método que proporcionase esa dopamina mientras se estudiaba para el examen.

Entonces, ¿qué es realmente ConducIA? Es una manera de estudiar mucho más cercana: "Sesiones cortas, feedback inmediato, progresión visible, juegos interactivos, simulacros test diarios personalizados, rachas, rankings, premios y también recordatorios inteligentes que te traen de vuelta cuando empiezas a desconectar, para que no pierdas el ritmo de estudio", manifestó Kokshoorn.

Métodos de aprendizaje que utiliza ConducIA (conducia.com)

"No se trata de hacer divertido algo serio, sino de diseñarlo para que la gente no abandone antes de aprenderlo", continuó explicando el joven. Además, también tiene un modelo pensado para autoescuelas que les permite utilizar la plataforma para sus alumnos donde observan el progreso, rendimiento y estadísticas de sus alumnos.

De esta manera, ConducIA es una opción para aquellos que deciden sacarse el carnet "por libre" y aquellos que deciden sacarse el carnet de conducir con una autoescuela. Como expuso el joven emprendedor, así "la autoescuela tiene una herramienta mucho mejor y sus alumnos pagan menos, todos ganan".

La plataforma además cuenta con una Inteligencia Artificial que aprende de los errores del alumno y lo integra en los tests, juegos interactivos y prácticas como un punto de refuerzo, por ejemplo "si fallas más en señales, prioridades o normas concretas, el sistema te lleva justo hacia ahí, lo combina con test de errores y con práctica específica, y así el alumno llega mucho antes al punto de estar realmente preparado", ilustró el fundador de ConducIA.

Así, el joven explicó que realmente, aunque la horquilla de preparación del teórico de las autoescuelas suele ser "entre tres y 12 meses", la mayoría de los casos de éxito de ConducIA "lo completan dentro de los dos meses, claramente por debajo de los tiempos que veía repetirse en mi investigación con autoescuelas".

Incluso, confesó que "te sorprendería la cantidad de gente que llega después de cuatro o más intentos, y a veces incluso entrando ya en cifras de dos dígitos. La mayor señal de todas ha sido ver a ese tipo de alumnos, que venían arrastrando suspensos, usar ConducIA y aprobar a la primera con nosotros".

Así, el joven español-holandés que jamás imaginó que la frustración del examen de conducir lo llevaría de ser inversor y fundador de una plataforma fue muy claro y expresó que el verdadero problema es seguir con un sistema que ha demostrado ser disfuncional.

"En un país donde la tasa de suspensos del teórico sigue claramente estancada desde hace 25 años, el problema no es que los alumnos no quieran aprobar, sino que seguimos intentando prepararlos con métodos que ya no encajan con cómo aprende la gente hoy", finalizó Kokshoorn.