Mireia tiene 28 años, pero no puede pagar una vivienda: “Los sueldos no nos permiten independizarnos, es difícil”

Las claves

Las claves Generado con IA La edad media de emancipación juvenil en España es de 30 años, la más alta de la Unión Europea, y solo el 14,8% de los jóvenes consigue independizarse. El precio de la vivienda ha subido un 80% mientras que los salarios solo han aumentado un 30%, haciendo que muchos jóvenes tengan que destinar todo su sueldo al alquiler. La única alternativa para muchos jóvenes es compartir piso y recibir ayuda de sus padres, ya que el precio medio del alquiler supera con creces el salario mensual. La compraventa de viviendas ha caído un 2,2% interanual, reflejando una creciente dificultad de acceso a la vivienda tanto en alquiler como en propiedad.

La crisis de la vivienda es ampliamente conocida por todos los españoles, no obstante, uno de los sectores más afectados son los jóvenes que han visto cómo independizarse se ha convertido en una misión imposible.

Mientras los precios de los inmuebles están en constante subida, los salarios de los jóvenes españoles no han crecido al mismo ritmo, incluso los datos lo demuestran: una persona joven que quiera alquilar una vivienda de forma individual tiene que destinar el 100% de su salario neto anual para permitírselo.

De hecho, la edad de emancipación juvenil en España es de 30 años, la más alta de la Unión Europea; y se sitúa en un 14,8% lo que supone un mínimo histórico desde que se tienen registros.

¿Qué impide esto?

Como fue explicado anteriormente, aunque los salarios han aumentado un 30%, esta subida es mínima en comparación con el precio de la vivienda que ha aumentado en un 80% en el mismo periodo de tiempo.

Así, la solución que ven los jóvenes es compartir piso y recibir ayuda de sus padres para hacer frente al alquiler que, en promedio, ya supone un gasto de 15 euros por metro cuadrado, según la plataforma inmobiliaria Idealista. En otras palabras, una vivienda de 80 metros supone alrededor de 1.200 euros mensuales.

No obstante, en zonas como Madrid el precio de esta vivienda de 80 metros cuadrados llega a los 1.696 euros mensuales, una cifra que supera el salario mensual de muchos jóvenes españoles.

De esta manera, se dan casos como el de Mireia, una joven de 28 años que aunque trabaja no puede emanciparse: "Me encantaría vivir sola con mi pareja, pero claro, los sueldos no nos permiten independizarnos", contó a Antena 3.

Así, su única alternativa es vivir con sus padres: "Viviendo con mis padres, al menos tengo la oportunidad de ahorrar un poco, pero claro, es difícil", confesó la joven.

Como han mostrado los datos, son miles los jóvenes en esta situación, pero la crisis ha llegado a tal punto que no afecta únicamente a este sector. Tanto es así que la compraventa de la vivienda ha caído en marzo un 2,2% interanual, con un total de 61.295 operaciones registradas.

Lo cierto es que el precio de una vivienda de 80 metros en España ya llega a suponer, de promedio 182.240 euros. En comunidades como Madrid este número alcanza los 376.560 euros.

Esta situación de la vivienda refleja la importante necesidad de que haya un aumento de oferta de inmuebles que vaya acorde con la alta demanda existente. De lo contrario los precios seguirán en alza constante en respuesta a esta escasez.

Por otro lado, teniendo en cuenta que el salario mínimo en España son 1.221 euros brutos en 14 pagas, es preciso que el sueldo de los españoles, sobre todo los jóvenes que suelen cobrar importes inferiores, se actualice a estas cifras tanto de la vivienda como de la inflación que, con el entorno geopolítico actual, todo apunta a que continuará subiendo.