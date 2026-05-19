Antonio es profesor en Madrid y vive en una autocaravana: "Piden mucho dinero por pisos súper pequeños"

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio, profesor en Madrid, vive en una autocaravana por la dificultad de acceder a un alquiler asequible. Optó por esta alternativa al inicio de su carrera docente como interino, ante la incertidumbre laboral y los altos precios. A pesar de conseguir una plaza fija, no ha logrado aún acceder a una vivienda convencional debido a los elevados costes. El caso de Antonio refleja cómo incluso personas con empleo estable enfrentan graves dificultades para conseguir una vivienda digna en España.

El acceso a una vivienda digna en España se ha convertido en un problema cada vez más extendido que ya no afecta solo a casos aislados.

Antonio, profesor de la educación pública en Madrid, encarna esa realidad. Incapaz de asumir el coste de un alquiler y siendo interino en sus inicios, optó por una alternativa poco común: instalarse en una autocaravana.

Su testimonio, recogido en La Mirada Crítica, arranca con naturalidad, como si esta decisión, con el tiempo, hubiera dejado de ser extraordinaria.

Una situación crítica

Poco después de comenzar la entrevista, y al ser preguntado por los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, explicó con claridad la situación a la que se enfrentaba al inicio de su carrera docente.

"En parte era por lo económico y en parte porque siendo maestro en la educación pública empezamos todos como interinos", afirmó.

"Como tampoco sabía dónde me iban a mandar en toda la Comunidad de Madrid, decidí sumergirme en este mundo y estar cerca del trabajo siempre", añadió.

Esa decisión no solo afectó a su día a día, sino también a quienes le rodeaban. La reacción de su entorno fue otro capítulo importante en este proceso.

Él mismo reconoce que tuvo que encontrar una manera de evitar sustos o malentendidos: "Tuve que presentarlo con imágenes para no asustarles, porque sí que es verdad que este mundo es un poco desconocido, pero enseguida lo entendieron".

Con el tiempo, Antonio logró algo esencial para cualquier docente: una plaza fija. Sin embargo, esa estabilidad laboral no le ha permitido, al menos de momento, acceder a una vivienda convencional.

"Quiero echar un poco de raíces cerca de mis amigos y mi entorno, pero es que me piden tanto dinero de entrada que, hasta que no ahorre todo eso, no voy a poder hacerlo. Y encima, por pisos que son súper pequeños", denunció.

La historia de Antonio es un síntoma más de un problema estructural. Él no busca llamar la atención ni convertir su experiencia en un acto de protesta: simplemente intenta vivir, trabajar y planificar un futuro razonable.

Por eso, su caso evidencia que incluso quienes cuentan con un empleo estable se ven obligados a recurrir a soluciones improvisadas ante un mercado que dificulta el acceso a una vivienda estable.