El exdeportista que ha alucinado con 'El Sueño de Toledo' de Puy du Fou: "Ya no sabía ni dónde mirar"

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Contador, dos veces campeón del Tour de Francia, ha visitado Puy du Fou en Toledo y ha quedado impresionado con el espectáculo 'El Sueño de Toledo'. Contador destacó la espectacularidad y originalidad del parque, afirmando que es una experiencia diferente y que el show nocturno le sorprendió gratamente. La temporada 2026 de Puy du Fou incluye más de 160 funciones de 'El Sueño de Toledo', con renovación de vestuario y escenografía. El parque introduce novedades en su programación navideña, como nueva ubicación para 'La Alegría de la Navidad' y más encuentros con los Reyes Magos para los niños.

Cada vez son más los que viajan a Toledo para disfrutar del parque temático Puy du Fou. Una de las últimas caras conocidas que ha alucinado con sus espectáculos ha sido el dos veces campeón del Tour de Francia Alberto Contador.

"Venía con unas expectativas muy grandes porque me habían hablado muy bien del parque. Es una experiencia diferente porque es un parque distinto a lo habitual", ha expresado el deportista.

Contador ha destacado el espectáculo nocturno de 'El Sueño de Toledo', un show que ha definido como "espectacular". "Llega un momento que no sabes ni dónde mirar. Me ha sorprendido", ha afirmado.

Con esta visita, Contador se une a una larga lista de famosos que han pasado por Puy du Fou. Algunos de ellos son Risto Mejide, Tamara Gorro, Gloria Camila Ortega, Roberto Leal, Carlos Baute, Lorenzo Caprile o Vanesa Romero.

Nueva temporada

La temporada 2026 de Puy du Fou arrancó el pasado 7 de marzo con la previsión de superar los 1,9 millones de visitantes y consolidarse como uno de los grandes referentes culturales y turísticos del país.

En esta temporada, 'El Sueño de Toledo' contará con más de 160 funciones y ha experimentado una renovación del vestuario y la escenografía.

Además, este año contará con una Navidad con novedades, con una nueva ubicación de 'La Alegría de la Navidad' y una ampliación de encuentros con los Reyes Magos, con el objetivo de ofrecer una experiencia más cercana y emocionante a los visitantes más jóvenes.