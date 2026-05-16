Es oficial: los trabajadores tienen derecho a tomarse 6 horas retribuidas para buscar un nuevo empleo en España

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores en España despedidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción tienen derecho a seis horas semanales retribuidas para buscar empleo durante el preaviso. Este permiso solo se aplica tras la notificación formal del despido y mientras dure el plazo legal de preaviso, que suele ser de 15 días. Las seis horas pueden emplearse en entrevistas, procesos de selección, contacto con agencias o formación, y deben ser comunicadas a la empresa para su organización. La empresa debe abonar estas horas como tiempo efectivo de trabajo, garantizando que el salario del trabajador no se vea reducido durante este periodo.

La legislación laboral en España reconoce un derecho poco reconocido en situaciones de despido: los trabajadores que han recibido una notificación de extinción de contrato pueden disponer de hasta seis horas semanales retribuidas para buscar un nuevo empleo durante el período de preaviso.

Este permiso no es universal ni automático en cualquier circunstancia de cambio laboral. Está reservado exclusivamente para quienes han sido informados de su despido por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción.

Es decir, solo se activa cuando la empresa comunica formalmente la finalización del contrato bajo estas causas y comienza el plazo legal de preaviso, que habitualmente es de 15 días.

Durante ese periodo, el trabajador mantiene su vínculo con la empresa, pero ya sabe que su salida es inminente. Es en ese momento donde se aplica este derecho, concebido como una herramienta de transición laboral.

Su finalidad es facilitar la reincorporación al mercado de trabajo en el menor tiempo posible, reduciendo el impacto del desempleo. El permiso consiste en seis horas semanales que el trabajador puede destinar a actividades relacionadas con la búsqueda de empleo.

Esto incluye entrevistas de trabajo, asistencia a procesos de selección, contacto con agencias de colocación o participación en formación orientada a mejorar la empleabilidad.

No se trata, por tanto, de un tiempo libre genérico, sino de un recurso específicamente orientado a la reinserción laboral.

Uno de los elementos más relevantes de este derecho es su carácter retribuido. La empresa está obligada a pagar esas horas como si fueran tiempo efectivo de trabajo, por lo que el salario del trabajador no puede verse reducido en ningún caso.

Se trata de una garantía económica que evita que la búsqueda de empleo suponga una pérdida adicional de ingresos en una situación ya de por sí delicada.

El uso de estas horas es semanal, lo que permite al trabajador distribuirlas a lo largo del periodo de preaviso según sus necesidades y oportunidades. Este margen de flexibilidad busca facilitar la asistencia a entrevistas o gestiones que no siempre se concentran en un único momento.

Aunque no es necesario solicitar un permiso formal en sentido estricto, sí existe la obligación de comunicar a la empresa cuándo se van a disfrutar estas horas.

De este modo, el empleador puede organizar la actividad laboral y garantizar la continuidad del servicio mientras el trabajador ejerce su derecho.

En la práctica, este mecanismo introduce un equilibrio entre las necesidades organizativas de la empresa y la protección del trabajador en transición hacia el desempleo.

Lejos de ser un simple trámite administrativo, estas seis horas semanales se han convertido en una herramienta pensada para suavizar el impacto del despido y acelerar la vuelta al mercado laboral en mejores condiciones.