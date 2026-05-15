Álex es autónomo y trabaja como repartidor: “Llevo 10 años en un piso de 25m² porque una entrada me cuesta 60.000€"

Las claves

Las claves Generado con IA Álex, repartidor autónomo en Madrid, lleva 10 años viviendo en un piso de 25 m² comprado por sus padres, ya que no puede ahorrar suficiente para acceder a una vivienda propia. El piso, situado en la Gran Vía y sin ascensor, costó 120.000 euros hace 10 años, pero ahora su valor de mercado se sitúa entre 220.000 y 250.000 euros. El coste de entrada para comprar una vivienda en Madrid ronda los 60.000 euros, una cifra inalcanzable para muchos jóvenes debido a los altos precios y salarios estancados. Según el Banco de España, actualmente se necesitan siete años y medio de salario para comprar una vivienda, el doble que en los años 90, lo que convierte el acceso a la vivienda en un lujo.

La cruda realidad del mercado inmobiliario en España es cada vez más difícil de ignorar. Miles de testimonios de españoles afectados por los altos precios de la vivienda ilustran la dificultad de acceder a la vivienda digna.

Entre los más afectados por esta crisis están los jóvenes quienes ven imposible ahorrar para adquirir una vivienda, ya que los costes de entrada son inasumibles. Así, deben vivir en condiciones muchas veces deplorables.

Este es el caso de Alejandro, un joven que lleva 10 años viviendo en un piso de 25 metros cuadrados que compraron sus padres y que ve imposible mudarse a un inmueble más espacioso porque no tiene suficiente ahorrado para hacer frente a la entrada.

Un quinto sin ascensor

En una entrevista con el creador de contenido Super Geografía, Álex comentó que trabaja como repartidor y creador de contenido, con planes de convertirse en estudiante y vive en Madrid.

El pequeño piso está bastante bien ubicado, en Gran Vía; sin embargo, desveló que "el primer sustito es que es un quinto sin ascensor, esto abarata el precio de compra".

Álex en su estudio. YouTube (@SúperGeografíaCanal)

Así, expresó que el piso realmente fue comprado hace 10 años y, en ese momento, "el precio era bastante asequible": "Esto hace 10 años se compró por 120.000 euros, que es un precio súper asequible, el que considero que debería tener hoy ", explicó.

"El problema es que yo me fui a Cádiz y fui a intentar venderlo y cuando vino la inmobiliaria nos dijo que esto por menos de 220.000 euros 250.000 euros no podríamos venderlo", comentó el joven de 28 años.

Como fue explicado anteriormente, este piso en un principio fue comprado por los padres de Álex, con lo cual realmente los propietarios son ellos. Con esto, el joven se sinceró y expresó que "mis padres siempre han dicho que lo querrían alquilar por menos, pero tú le preguntas a una inmobiliaria, y son 800 euros mínimo".

Es importante recordar que dicho piso es de 25 metros cuadrados, es decir, que su valor radica realmente en su ubicación. No obstante, según el portal inmobiliario Idealista, el precio de alquiler por metro cuadrado de una vivienda en el centro de Madrid es 27 euros, con lo cual, un piso de 25 metros cuadrados supondría 675 euros mensuales.

Álex es autónomo y trabaja como repartidor: “Llevo 10 años en un piso de 25m² porque una entrada me cuesta 60.000€"

En el pequeño piso vive tan solo Álex con su perra, Galla, y hasta ahora han conseguido manejarse: "Aquí la clave es administrar el espacio lo mejor que se pueda", comentó el repartidor. Así, mostró que tiene un burro y un pequeño armario para colocar su ropa y un pequeño salón para sentarse y ver televisión.

Uno de los factores más importantes de este piso, comentó el joven, es el aire acondicionado, sobre todo en verano porque "es horrible, aquí sin aire acondicionado te mueres".

"Al final este piso es de mis padres, no es mío, el día que yo me quiera comprar un piso me iré probablemente a las afueras o a algún pueblo que esté a 40 minutos de aquí", confesó el creador de contenido.

A pesar de sus deseos, el comprar un piso le resulta particularmente complicado, incluso lo calificó como algo "prácticamente imposible": "Yo trabajo como repartidor, tampoco es que gane aquí 3.000 euros al mes y para ahorrar es complicado".

Álex con su perra Galla en su salón. YouTube (@SúperGeografíaCanal)

"El problema es que una entrada es 60.000 o 70.000 euros, de dónde saco yo 60.000 euros viviendo en Madrid", comentó con cierta frustración Álex. De esta manera, confesó que, realmente, "llevo 10 años viviendo aquí, desde los 18 años, literalmente mi cuerpo está acostumbrado a este piso"

El testimonio de Álex realmente no es aislado, los últimos datos del Banco de España revelan que para comprar una vivienda son necesarios siete años y medio de salario, el doble que en los años 90.

Así, la vivienda ha pasado de ser un derecho a un lujo con precios que en los últimos 30 años se han triplicado mientras que los salarios no han seguido el mismo ritmo y han hecho que el ahorro se convierta en una misión imposible.