Ya es oficial: comienza el servicio militar en España para los jóvenes nacidos entre 2007 y 2008 de manera voluntaria

Las claves

Las claves Generado con IA España inicia el servicio militar voluntario para jóvenes nacidos en 2007 y 2008, enfocado en formación y apoyo a las Fuerzas Armadas. El programa es completamente opcional y no supone el regreso de la mili obligatoria eliminada en 2001. La iniciativa busca reforzar el sistema de reservistas, fomentar la participación femenina y mejorar la preparación ante posibles crisis. El entrenamiento militar básico podrá realizarse en periodos de uno a treinta días, con la opción de mantener el compromiso durante varios años.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha cambiado la forma en la que muchos países europeos entienden la seguridad y la defensa.

Desde que comenzó el conflicto en 2022, ya son muchos los gobiernos que han decidido reforzar sus ejércitos y preparar mejor a la población ante posibles crisis futuras.

Y es que cuatro años después, la tensión sigue presente y el miedo a una escalada internacional ha llevado a recuperar medidas relacionadas con la formación militar.

Es por ello por lo que varios países europeos han puesto en marcha programas para aumentar el número de personas preparadas en caso de emergencia.

Francia ha vuelto a implantar este 2026 un modelo de servicio militar voluntario, mientras que Alemania ha apostado por un sistema similar que, si la situación lo exigiera, podría convertirse en obligatorio.

Allí, todos los jóvenes varones de 18 años deben rellenar un formulario con sus datos personales para el Gobierno de cara a posibles necesidades.

Por su parte, Bélgica también se ha sumado a esta tendencia con programas militares voluntarios y remunerados.

Asimismo, España mantiene su programa de formación militar voluntaria dirigido a jóvenes de 18 años. De hecho, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado, este año este servicio opcional estará disponible para los nacidos en 2007 y 2008, que alcanzan la mayoría de edad.

Aun así, desde el Ejecutivo insisten en que "en ningún caso es un servicio militar obligatorio" como tanto se ha hablado en redes sociales, confirmando que la conocida "mili", eliminada en 2001, no regresa como obligación para los ciudadanos.

El objetivo principal de esta medida es reforzar el sistema de reservistas y ampliar el apoyo social a las Fuerzas Armadas.

Además, el programa pretende fomentar la participación femenina y ofrecer a los jóvenes una experiencia basada en la disciplina, la convivencia y el compromiso con la defensa del país.

La formación permitirá recibir entrenamiento militar básico durante periodos variables, que pueden ir desde un solo día hasta un máximo de 30 en el caso de los reservistas.

Después, el compromiso con el sistema podría mantenerse durante varios años, aunque siempre de forma voluntaria.

El Gobierno recuerda que esta iniciativa busca mejorar la preparación y la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de crisis.

No obstante, también se aclara que "si hubiera una situación excepcional, como una grave crisis de seguridad o una guerra, el marco legal sí permitiría la movilización inicial de reservistas voluntarios y de exmilitares".