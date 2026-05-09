Rosa, camionera de 30 años: "Me da igual irme a trabajar a las 23:00 y dormir 5 horas, gano hasta 2.300 euros al mes"

Las claves

Las claves Generado con IA Rosa, camionera de 30 años y madre soltera, trabaja de noche y puede llegar a ganar hasta 2.300 euros al mes. Su jornada suele durar entre ocho y nueve horas, comenzando a las 23:00 y terminando por la mañana, con descansos durante las esperas en plataformas logísticas. Valora especialmente la conciliación familiar y la flexibilidad que le ofrece su empresa para atender a su hija de 7 años. Rosa destaca la igualdad salarial en el sector y utiliza las redes sociales para romper estereotipos sobre la profesión de camionera.

A las once de la noche, cuando la mayoría de la ciudad apaga las luces y se marcha a descansar, Rosa arranca el camión.

A sus 30 años, esta conductora de transporte regional ha hecho de la carretera nocturna su rutina y de la cabina su espacio de trabajo, descanso y, en cierta forma, libertad.

"Me da igual irme a trabajar a las 23:00 y dormir 5 horas", afirma con naturalidad. Su salario puede alcanzar los 2.300 euros mensuales, una cifra que considera acorde al esfuerzo que implica su día a día.

Su jornada no es completamente fija, aunque suele encajar en un patrón bastante definido: entre ocho y nueve horas de conducción diaria.

Normalmente comienza de noche y termina entre las ocho y las nueve de la mañana. Sin embargo, el reloj no siempre manda. Las esperas en las plataformas logísticas, especialmente durante las descargas, pueden alargar su tiempo fuera de casa.

En esos momentos, lejos de verlo como un inconveniente, Rosa ha aprendido a adaptarse: "Cuando tengo que esperar dos horas es cuando aprovecho para dormir".

La conciliación familiar es el eje central de sus decisiones laborales. Madre soltera de una niña de 7 años, Josefine, Rosa insiste en que su actual empresa ha marcado la diferencia: "Me ha ayudado mucho con eso, con la conciliación familiar".

La flexibilidad es clave. Si necesita reorganizar su jornada, asegura que puede hablarlo directamente con su jefe para ajustar turnos y no perder presencia en la vida de su hija.

Su situación actual contrasta con etapas anteriores. En sus inicios en el transporte internacional llegó a cobrar entre 1.000 y 1.700 euros, pasando largas temporadas fuera de casa.

Más tarde probó rutas regionales más exigentes en tiempo, pero con poca conciliación. Finalmente encontró estabilidad en su empleo actual, con ingresos que oscilan entre 1.700 y 2.300 euros mensuales y una rutina más compatible con su vida personal. "Considero que está bien pagado", resume.

Más allá del salario, Rosa valora especialmente la autonomía. Rechaza los entornos laborales de presión constante, "no me gusta que alguien esté ahí presionándome", señalaba. En el camión encuentra un espacio propio, donde pone música, escucha podcasts o simplemente conduce a su ritmo.

Una libertad que contrasta con su experiencia previa como costurera en una fábrica textil, donde soportaba jornadas de hasta 12 horas por apenas 1.000 euros al mes.

También destaca la igualdad en el sector. Asegura no haber percibido diferencias salariales por ser mujer: "Ganamos lo mismo tanto mujeres como hombres". Incluso, en su experiencia, en ocasiones recibe un trato más ágil en carga y descarga.

Conduce un camión Ford 500 con remolque frigorífico, aunque reconoce una incomodidad: el asiento no se adapta bien a su complexión. "Soy muy pequeñita", explica. Aun así, su prioridad está clara: estabilidad, ingresos y tiempo con su hija.

Su historia es la de una transformación personal marcada por la maternidad, el esfuerzo y la búsqueda de independencia económica.

Hoy, además de camionera, es creadora de contenido en redes sociales, donde comparte su día a día con un objetivo claro: romper estereotipos y demostrar que otra vida laboral es posible, incluso al volante de un camión de madrugada.