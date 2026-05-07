Ya está listo para entrar en vigor: Bizum llega a los comercios y obligará a los bancos a actualizar sus aplicaciones

Las claves

Las claves Generado con IA A partir del 18 de mayo, Bizum permitirá a los comercios aceptar pagos directamente desde su propia aplicación, eliminando la necesidad de datáfonos. El sistema Bizum Pay ofrece pagos instantáneos y podría acelerar la desaparición de las tarjetas físicas y el efectivo en las compras. Los bancos deberán actualizar sus aplicaciones para adaptarse a Bizum Pay, y la implantación se realizará de forma escalonada hasta octubre de 2026. Bizum Pay usará identificación biométrica y funcionará incluso sin conexión a internet, esperando ofrecer comisiones más bajas a los comercios que Visa o Mastercard.

A partir del 18 de mayo, el panorama de pagos en España vivirá un giro radical con la entrada en vigor de Bizum Pay que permitirá a los comercios hacer transacciones a través de su propia aplicación.

Así, las tarjetas físicas podrían desaparecer definitivamente, aunque ya estuviesen en peligro de extinción. Así, se podrán pagar productos y servicios con este método que es mucho más ágil que la tarjeta bancaria.

Con esto, Bizum, que ya es uno de los métodos de pago más utilizados, podría obligar a los bancos a cambiar sus aplicaciones para permitir que los comercios se deshagan del datáfono.

¿Cómo funciona esto?

Es importante entender que aunque la fecha de entrada en vigor de esto es el 18 de mayo, la implementación dependerá de cada entidad bancaria, por lo que llegará a los usuarios de forma escalonada.

Se espera que el lanzamiento masivo y generalizado se complete entre septiembre y octubre de 2026.

De esta manera, una de las ventajas de este método para el usuario es que este cambio le permitirá librarse de las tarjetas físicas y el efectivo, ya que el dinero se descontará directamente de su cuenta bancaria vinculada al instante.

También, a diferencia de los pagos con tarjeta tradicionales, que pueden tardar entre 24 y 28 horas en liquidarse, Bizum Pay es instantáneo; es decir que el comerciante recibe el dinero inmediatamente.

Además, se espera que las comisiones para los negocios sean más competitivas que las de los grandes sistemas como Visa o Mastercard.

Para aplicarlo, los comercios no necesitarán comprar nuevos datáfonos; la mayoría solo tendrá que actualizar el software de sus terminales actuales.

El funcionamiento de Bizum Pay es muy similar al de un pago móvil, como Google Pay o Apple Pay, utilizando una tecnología sin contacto y se activa a través de la aplicación bancaria.

Para autorizar la compra, el sistema solicitará la identificación del comprador mediante huella dactilar o reconocimiento facial en el móvil, eliminando la necesidad de introducir el PIN en el datáfono.

Además, también permitirá realizar pagos incluso si no hay conexión a internet en el momento.

Con esto, Bizum busca convertirse en una alternativa real a las tarjetas bancarias aprovechando que ya cuenta con 30 millones de usuarios en España que lo utilizan a diario para sus pagos.