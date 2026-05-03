Canadá logra lo imposible: prohíbe que la reventa de entradas supere el precio original pagado en su compra

Las claves

Las claves Generado con IA Ontario, Canadá, ha prohibido que las entradas se revendan por encima del precio original pagado, incluyendo tasas e impuestos. La normativa elimina la posibilidad de obtener beneficios por la reventa y prohíbe las 'tarifas duplicadas' en plataformas, salvo excepciones reguladas. Las plataformas deben verificar el precio original, conservar registros de las operaciones durante tres años y mostrar información transparente en los anuncios. En España, la reventa de entradas también se limita al precio inicial más la variación del IPC, dificultando la especulación y reforzando el control digital.

La provincia canadiense de Ontario ha dado un paso decisivo para reordenar uno de los mercados más controvertidos del entretenimiento hoy en día: la reventa de entradas.

Cada vez se ha hecho más frecuente ver que en conciertos de grandes artistas, las entradas se venden en cuestión de minutos y posteriormente se ven en portales de reventa con una ligera diferencia: el precio por las nubes.

Por ello, en Canadá han tomado cartas en el asunto y con su nueva normativa, que modifica de forma sustancial la Ticket Sales Act de 2017, establece un principio claro y contundente: ninguna entrada podrá revenderse por encima del precio originalmente pagado.

La medida, recogida en el Anexo 16 de la reforma de 2026, busca poner freno a un fenómeno que durante años ha alimentado la especulación, el encarecimiento artificial de eventos y la proliferación de intermediarios sin control.

A partir de ahora, el precio máximo de reventa será el importe total abonado en la compra inicial, incluyendo tasas, impuestos y cargos por servicio.

En otras palabras, se elimina la posibilidad de obtener beneficios por la simple transferencia de una entrada en el mercado secundario.

Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la prohibición de las 'tarifas duplicadas'. Si una plataforma de reventa ya aplica una comisión por el servicio, el vendedor no podrá añadir costes adicionales, salvo en los casos expresamente autorizados por reglamento

Esta disposición pretende cerrar una de las vías más habituales de encarecimiento oculto.

La ley también introduce una regla específica para las entradas gratuitas: cuando una entrada no haya tenido coste inicial, se le asignará un valor equivalente al de una entrada comparable, evitando así su uso como activo especulativo sin referencia económica.

Más allá del control de precios, la normativa refuerza la transparencia en todo el proceso. Cualquier anuncio de reventa deberá mostrar de forma clara el precio original, el precio final solicitado y un desglose detallado de todas las tarifas aplicadas.

Además, será obligatorio identificar al vendedor con nombre, ubicación e información de contacto, salvo que la plataforma garantice la autenticidad de la operación.

Las plataformas digitales de reventa también asumen nuevas responsabilidades. Deberán verificar previamente el precio original antes de permitir cualquier transacción y conservar un registro completo de cada operación durante al menos tres años.

Se trata de una medida orientada a reforzar la trazabilidad del mercado y facilitar la supervisión regulatoria.

La reforma incluye, además, una cláusula significativa: no se contempla compensación económica para los operadores o particulares afectados por los cambios normativos, consolidando así el carácter estructural de la medida.

El objetivo último es claro: transformar un mercado históricamente cerrado y opaco en un sistema controlado, transparente y más cercado al consumidor final.

En contraste con este enfoque, la situación en España ha seguido una evolución paralela, aunque todavía con matices propios. La Ley de Consumo Sostenible ha supuesto un giro importante en la regulación del mercado secundario, al establecer que ya no es legal revender entradas por un precio desorbitado respecto al original.

En términos generales, el precio de reventa queda limitado al importe inicial más la variación del IPC, lo que reduce de forma notable los márgenes de beneficio especulativo.

Además, la digitalización del sector ha añadido nuevas herramientas de control. Las entradas nominativas, la transferencia limitada a aplicaciones oficiales y la activación tardía de códigos QR son cada vez más habituales.

Todo ello dificulta la reventa especulativa y refuerza el vínculo entre la entrada y el usuario final.