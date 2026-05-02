Josep, dueño de un negocio de pistachos: “Con 50 hectáreas se podrían producir unos 900.000 €”

Las claves

Las claves Generado con IA Josep Casas, emprendedor, destaca la alta rentabilidad del cultivo de pistacho en España debido a la creciente demanda y baja producción europea. Se recomienda tener al menos 50 hectáreas para que el negocio sea rentable, con una inversión estimada de 1,5 a 2,5 millones de euros según si se alquila o compra la finca. Una plantación de 50 hectáreas puede producir hasta 900.000 euros anuales, aunque la recuperación de la inversión tarda entre 10 y 12 años. El negocio del pistacho es atractivo para inversores por sus deducciones fiscales y rentabilidad a largo plazo, aunque depende de factores climáticos y requiere capital para aguantar varios años sin ingresos.

Josep Casas es emprendedor y decidió entrar en el mundo del pistacho porque después de hacer un exhaustivo análisis de mercado descubrió que es un fruto seco con mucha rentabilidad.

Gracias a su fama, que ha ido en aumento en los últimos años, el pistacho es un producto que parece ser cada vez más demandado. Tanto es así, que Casas explicó en números por qué es tan buena oportunidad: en Europa se consume el 25% del pistacho mundial, pero produce menos del 1%, esto deja un importante margen de producción para España.

Así, el empresario contó en una entrevista con el creador de contenido Adrián G. Martín cómo funciona realmente este negocio y cómo debe manejarse para que realmente se convierta en una fuente de ingresos.

El mundo del pistacho

Casas comenzó explicando que para que este negocio sea medianamente rentable se recomienda contar con unas 50 hectáreas por plantación, señaló que esto es porque "el tractor, que es la maquinaria más cara, vale más de 100.000 euros, empieza a amortizar a partir de 40 o 50 hectáreas".

Según el emprendedor, serían 400 árboles por hectárea, con lo cual por 50 hectáreas serían alrededor de 20.000 árboles. Ahora bien, hay que tener en cuenta que estos árboles tardan años en florecer, incluso explicó Casas que "entre 10 y 12 años recuperas la inversión".

"No recomendamos coger deuda, recomendamos alquilar la finca, no comprarla porque son muy caras y tener capital para aguantar siete u ocho años", aconsejó el empresario que también señaló que a nivel de capital es recomendable contar con "25.000 o 30.000 por hectárea".

De esta manera, continuó expresando que por 50 hectáreas la inversión podría ser de "un millón y medio si vas de alquiler y si compras la finca pues dos millones y medio por 50 hectáreas". Por otro lado, agregó que para mantener la finca anualmente sin ingresos son alrededor de "150.000 euros al año y eso lo tienes que mantener por cinco o seis años hasta que empieces a recuperar la inversión".

A nivel de ingresos, el empresario especificó que un pistachero puede producir entre 10 y 12 kilogramos al año lo cual, teniendo en cuenta que hay al menos 400 árboles por hectárea, se podría traducir en hasta 15.000 euros por hectárea.

Con esto, una finca de 50 hectáreas expresó Casas que "podría llegar a producir unos 900.000 euros para el agricultor, luego si se procesa y le añades unos dos o tres euros el kilo, puedes llegar a hacer perfectamente un millón y medio".

A pesar de lo maravillosas que suenan estas cifras, siempre hay un factor a tener en cuenta en el mundo del cultivo: el tiempo. Lo cierto es que todos estos planes de ingresos y producción pueden desaparecer si cae granizo, toca una temporada de lluvias torrenciales o de sequía: "Pierdes no solo la cosecha de este año, sino la del año siguiente también", comentó Casas.

Así, escuchando este modelo de negocio cabe plantearse la pregunta de ¿Cómo se consiguen inversores en un negocio tan a largo plazo? El empresario explicó que "hay dos componentes de negocio: Una es la reserva de valor, es invertir en agua, en fincas agrarias en España; y la otra es el tema de la deducción fiscal por invertir en empresas de nueva creación, cuando es un producto nuevo o una finca nueva es 50%".

Josep, dueño de un negocio de pistachos: “Con 50 hectáreas se podrían producir unos 900.000 €”

No obstante, además de las deducciones, este negocio ofrece una rentabilidad que, como señaló Casas, "es fácil conseguir un 15% a 12 años vista". Teniendo esto en cuenta, el emprendedor señaló que "de media suelen invertir de 10.000 a 20.000 euros, pero hay gente que son socios de Big Four y pagan mucho, unos 100.000 euros".

Por lo general, el perfil de estos inversores son "gente que paga mucho Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) porque tienen buenos sueldos y al final se deducen una parte, tiene que ser a título personal como máximo 100.000 euros y te deduces hasta 50.000 euros".

Finalmente, el emprendedor no dudó en desvelar que su objetivo es convertir a España en el líder de producción de frutos secos en Europa, buscando ocupar el lugar que ha tenido California los últimos 40 años, sobre todo frente a la posibilidad de complicaciones a nivel geopolítico con Estados Unidos.