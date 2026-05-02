Los economistas coinciden: "Un contribuyente ha pagado 820 euros de más en la Renta por la falta de actualización del IRPF"

Las claves

Las claves Generado con IA Un contribuyente medio ha pagado unos 820 euros de más en los últimos cinco años por no actualizar el IRPF, según el Consejo General de Economistas. El informe del REAF-CGE señala que el mínimo personal del IRPF debería actualizarse de 5.550 a 7.226,10 euros para adaptarse a la realidad económica. No ajustar el IRPF a la inflación genera distorsiones y carga fiscal extra para los ciudadanos, advierten los economistas. La recaudación por IRPF en 2025 alcanzó los 142.466 millones de euros, un 10,1% más que el año anterior.

El Consejo General de Economistas (CGE) estima que una persona con ingresos similares al salario medio ha pagado alrededor de 820 euros de más en los últimos cinco años debido a la falta de actualización del IRPF.

Esta conclusión aparece en la 37ª edición del informe de la Renta y Patrimonio del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), un estudio que analiza la evolución del impuesto y su impacto tanto en los ciudadanos como en la recaudación pública.

Los economistas alertan de que no ajustar el impuesto a la realidad económica puede generar desequilibrios.

En esta línea, el presidente del REAF-CGE, Agustín Fernández, ha subrayado "la necesidad de deflactar la tarifa estatal del IRPF y actualizar los mínimos personales y familiares para evitar distorsiones en la tributación".

El informe indica que el mínimo personal del IRPF, actualmente situado en 5.550 euros, debería actualizarse hasta 7.226,10 euros para ajustarse mejor a la realidad económica.

Y es que la consecuencia de no actualizar estos parámetros, según los expertos, es que el impuesto pierde precisión y genera diferencias que se acumulan con el tiempo.

De ahí la estimación de esos 820 euros adicionales pagados en cinco años por un contribuyente con un salario medio de unos 24.918 euros. Una cifra que resume sin tapujos el efecto de no revisar los tramos y mínimos del impuesto.

Más allá del caso concreto, el CGE señala que el problema no es puntual, sino estructural, y que afecta a la forma en la que el sistema fiscal se adapta a los cambios económicos.

Por ello, insisten en la importancia de revisar periódicamente el IRPF para evitar que los contribuyentes asuman cargas superiores a las previstas sin que haya una mejora real de su capacidad económica.

El estudio también analiza el contexto general del sistema fiscal. Y es que en 2025, la recaudación por IRPF alcanzó los 142.466 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,1% respecto al año anterior, en línea con el crecimiento del conjunto de ingresos tributarios del Estado.

No obstante, el REAF-CGE ha presentado 25 recomendaciones para mejorar la planificación fiscal de los contribuyentes y optimizar el cumplimiento del sistema, destacando la pérdida de atractivo de los planes de pensiones, cuyo uso continúa disminuyendo.