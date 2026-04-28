Álvaro y Borja, hermanos empresarios de 21 y 23 años: "No tenemos financiación externa, ni inversores ni ayudas"

Las claves

Las claves Generado con IA Los hermanos valencianos Álvaro y Borja Cervera han creado Stickies, una marca de parches hidrocoloides que buscan normalizar el acné y convertirlo en parte visible del autocuidado. Stickies mezcla tratamiento dermatológico y tendencia estética, conectando especialmente con la Generación Z al reivindicar la visibilidad de las imperfecciones faciales. La empresa, autofinanciada y gestionada íntegramente por los hermanos sin ayudas externas, experimenta un crecimiento mensual del 15% y trimestral del 70%. Su objetivo es consolidarse como referencia en el skincare joven en España y ampliar su presencia en tiendas físicas y su comunidad digital.

En apenas un año, lo que comenzó como una respuesta a una necesidad estética y funcional ha terminado por afianzarse como una moda generacional.

Stickies, la marca creada por los hermanos valencianos Álvaro y Borja Cervera, ha transformado los tradicionales parches para granos en un accesorio visible que mezcla cuidado de la piel, identidad digital y cambio cultural.

Sus estrellas hidrocoloides —formuladas con activos como centella asiática, árbol de té y caléndula— ya no buscan únicamente tratar imperfecciones: también reivindican una nueva forma de mostrar, y normalizar, el acné.

Expositores de Stickies. Cedida.

El fenómeno conecta de lleno con los códigos de la Generación Z, una audiencia que ha convertido lo que antes se ocultaba bajo maquillaje en parte de una rutina de autocuidado visible.

"Queríamos hacer un producto que funcionara de verdad y que, al mismo tiempo, ayudara a eliminar el complejo del acné", explican los hermanos Cervera.

"Queríamos hacer que llevar un parche en la cara dejara de ser algo que esconder" Álvaro y Borja Cervera, creadores de Stickies

La propuesta llega, además, en un momento en el que el debate sobre este tipo de productos crece: ¿son realmente un tratamiento eficaz o se han convertido, sobre todo, en una tendencia estética impulsada por redes sociales y celebridades?

En el caso de Stickies, sus fundadores defienden que ambas dimensiones pueden convivir: funcionalidad y visibilidad.

El origen de la marca está en Estados Unidos. Durante el verano de 2024, Álvaro Cervera, entonces trabajando en un parque de atracciones, observó un detalle repetido entre los jóvenes: pequeñas estrellas en el rostro que no pretendían ocultarse, sino todo lo contrario.

Eran parches hidrocoloides, un producto ya asentado en el mercado estadounidense pero todavía incipiente en España.

Al regresar a Valencia, su tierra natal, compartió la idea con su hermano Borja y decidieron lanzarse por su cuenta. En abril de 2025 nació Stickies.

"Vivimos en una sociedad donde tener un grano todavía genera vergüenza, y eso lo habíamos sentido en primera persona. En España faltaba un cambio de mentalidad", señalan.

Tal y como corroboran los hermanos, detrás del proyecto no hay grandes fondos ni inversión externa. Álvaro, de 21 años, estudia Gestión del Transporte y la Logística en la Universitat Politècnica de València. Borja, de 23, es graduado en Biología.

Ambos compaginan la construcción de la marca con otros trabajos mientras gestionan personalmente cada área del negocio: logística, preparación de pedidos, estrategia, redes sociales y marketing.

"No tenemos financiación externa, ni inversores ni ayudas. Esto lo estamos construyendo desde cero, con nuestro propio dinero y nuestro propio tiempo", resumen.

La inversión inicial, explican, salió prácticamente de todos sus ahorros. Un movimiento de riesgo calculado con una estrategia clara: reinvertir cada ingreso en crecimiento.

"Sabemos que para que una marca crezca de verdad hay que alimentarla" Álvaro y Borja Cervera, creadores de Stickies

Las cifras, según sus propios datos, reflejan una expansión poco habitual para una marca emergente autofinanciada: Stickies crece a un ritmo del 15% mensual y un 70% trimestral de forma sostenida.

Para sus fundadores, este avance responde menos a una moda pasajera que a un cambio cultural más profundo: la normalización de imperfecciones que durante años estuvieron asociadas al disimulo.

Su objetivo ahora pasa por consolidarse como una referencia dentro del skincare joven en España, ampliar presencia en puntos de venta físicos y reforzar una comunidad digital que ya ha convertido el parche en algo más que un producto cosmético.