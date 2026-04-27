EEUU cambia su estrategia: se lanza a reforzar su alianza con la UE para asegurar el suministro de materias primas críticas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente de EEUU, Donald Trump. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA EEUU y la UE acuerdan reforzar su cooperación para asegurar el suministro de materias primas críticas esenciales para sus economías. El acuerdo, firmado en Washington, establece un marco político para coordinar inversiones, políticas comerciales y estándares industriales en el sector. La iniciativa busca reducir la dependencia de China y diversificar las fuentes de materiales como litio, cobalto y tierras raras, clave para tecnologías estratégicas. El plan incluye medidas como mecanismos de estabilización de precios, acuerdos de compra a largo plazo y estrategias de almacenamiento ante posibles interrupciones.

Estados Unidos y la Unión Europea han dado un giro relevante en su relación estratégica al acordar un refuerzo de su cooperación en materias primas críticas, un ámbito que se ha convertido en pieza clave para la seguridad económica y tecnológica de ambas potencias.

El objetivo es claro: garantizar el suministro estable de estos recursos y reducir la dependencia de terceros países en un contexto global cada vez más tensionado.

El acuerdo se ha materializado este viernes en Washington mediante la firma de un memorando de entendimiento entre el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Aunque el documento no es vinculante, sí establece un marco político y operativo para avanzar hacia una mayor integración en un sector considerado estratégico.

La iniciativa prevé una cooperación a lo largo de toda la cadena de valor de las materias primas críticas: desde la exploración y extracción hasta el procesamiento, el refinado, el reciclaje y la recuperación de materiales.

Además, ambas partes se comprometen a coordinar inversiones, estándares industriales y políticas comerciales, así como a impulsar la innovación y el intercambio de conocimiento geológico.

El acuerdo se complementa con un plan de acción orientado a reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro.

Entre las medidas contempladas figuran la coordinación de políticas comerciales, el impulso a proyectos de inversión conjunta y el desarrollo de estándares comunes en sectores como la minería o el tratamiento de materiales.

Asimismo, se abre la puerta a instrumentos inéditos, como mecanismos de estabilización de precios, acuerdos de compra a largo plazo, estrategias de almacenamiento o sistemas de respuesta rápida ante interrupciones del suministro.

La relevancia de este movimiento se entiende en el contexto de la creciente importancia de las materias primas críticas, esenciales para industrias como la energía limpia, la defensa, la electrónica o los semiconductores.

Materiales como el litio, el cobalto o las tierras raras son fundamentales para la fabricación de baterías, turbinas eólicas o tecnologías digitales, pero su suministro está expuesto a riesgos geopolíticos y a una elevada concentración en pocos países.

En este sentido, la dependencia de China en el refinado y procesamiento de estos materiales ha sido uno de los factores que han acelerado la respuesta occidental. La UE y Estados Unidos buscan ahora diversificar fuentes de suministro y fortalecer alianzas con socios confiables.

El nuevo marco también prevé una mayor coordinación en foros internacionales como el G7, con el objetivo de promover una estrategia común frente a las vulnerabilidades del sector.

"La visión está ahí, ahora la prueba real es la ejecución", ha señalado Sefcovic, subrayando que estas materias primas se sitúan en el núcleo de las industrias del futuro.