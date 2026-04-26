Karla Andrade, profesora de educación primaria

Karla Andrade, profesora de educación primaria

Sociedad

Karla vive en Mallorca y trabaja en Ibiza: "Me gasto entre 600 y 700 euros al mes en aviones, es una vida muy estresante"

La rutina diaria de Karla Andrade pone en evidencia la crisis habitacional en España y las complicaciones que afrontan muchos docentes.

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Las claves

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Karla Andrade, profesora en Ibiza, vive en Mallorca y viaja diariamente en avión para trabajar por la falta de alquileres asequibles en la isla.

Gasta entre 600 y 700 euros al mes en vuelos, cantidad inferior a lo que supondría alquilar una vivienda en Ibiza, donde los precios superan los 1.200 euros mensuales.

Su rutina comienza de madrugada y compagina el trabajo con el cuidado de dos hijos pequeños, apoyándose en su familia para la conciliación.

El sistema de asignación de plazas docentes y la escasez de opciones en Palma la obligaron a aceptar un destino lejos de su hogar, incrementando el estrés y el desgaste personal.

En España, encontrar una vivienda asequible y gestionar el acceso al empleo público se está convirtiendo en un problema creciente para numerosos trabajadores.

Este fenómeno golpea con especial fuerza al sector educativo, donde la escasez de alquileres a precios razonables obliga a muchos profesionales a realizar desplazamientos diarios de larga distancia.

En este escenario, el encarecimiento del mercado inmobiliario en Ibiza ha empujado a docentes como Karla Andrade, que vive en Palma, a volar cada día hasta la isla para poder ejercer su labor como profesora.

Una rutina difícil

Tras aprobar las oposiciones en 2023, Karla obtuvo plaza como profesora de educación primaria y fue asignada al CEIP Cas Serres de Ibiza.

Desde entonces, su rutina diaria comienza de madrugada. Se levanta a las cinco de la mañana y sale de casa a las seis para coger el primer vuelo hacia Eivissa, en Ibiza.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa.

Tras aterrizar, continúa el trayecto en autobús hasta llegar al colegio, donde inicia su jornada a las ocho. Al finalizar las clases, repite el mismo recorrido a la inversa para regresar a Mallorca, cerrando así una jornada larga y agotadora.

Según explica Karla en el Diario de Ibiza, no es la primera vez que se enfrenta a una situación así: "Y antes era peor, porque mi anterior destino era en Santa Eulària".

En comparación con aquella etapa, su situación actual presenta una pequeña mejora logística: "Ahora todavía estoy cerca del aeropuerto".

El impacto de esta dinámica no es solo físico, sino también emocional. "La verdad es que es una vida muy estresante y si hay algún imprevisto o la guardia se alarga, tengo que volver en el siguiente avión y termina el día y casi no he visto a mis hijos", comenta la docente.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, interviene durante la sesión de control al Gobierno.

Karla es madre de dos niños pequeños, de tres años y un año y medio, lo que complica todavía más la conciliación. "Si no fuera por la ayuda de la familia, no sería posible", reconoce.

Desde el punto de vista económico, volar a diario resulta, paradójicamente, la opción más viable. "No puedo estar pagando una hipoteca en Mallorca y, a la vez, pagar los 1.200 euros que te piden por un alquiler aquí", señala.

De hecho, según detalla, "ahora, en aviones, me gasto unos 600-700 euros al mes", una cantidad inferior a la que supondría alquilar una vivienda en Ibiza.

Pero el problema no es solo financiero. El traslado implicaría un cambio radical en la dinámica familiar, con consecuencias difíciles de asumir a corto y medio plazo. "No puedo trastocar la vida de mi familia así", afirma.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

El proceso administrativo tampoco jugó a su favor. La asignación de plazas, basada en la antigüedad y en criterios de consolidación, dejó pocas opciones disponibles para quienes forman parte de la oposición.

"Nuestra oposición ha coincidido con que le han dado plazas a los estabilizados que tenían más antigüedad, y los de la oposición hemos escogido después de ellos y, claro, las plazas de Palma ya estaban cogidas", explica.

El golpe emocional fue fuerte. Tras meses de preparación y esfuerzo, Karla veía en la oposición una oportunidad para estabilizar su carrera y acercarse a su familia.

"En 2022 estaba embarazada, trabajando en Santa Eulària, y me presenté a la oposición. Cuando aprobé, en 2023, respiré aliviada y me dije 'supongo que ahora sí que podré estar cerca de casa'. Pero cuando en agosto me comunicaron el destino, se me cayó el mundo encima", recuerda.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Pese a todo, Karla destaca el apoyo recibido en su centro actual: "Tengo la gran suerte de que el equipo directivo del centro me apoya y que son un amor. Lo cierto es que Cas Serres es una escuela genial y, a pesar de todo este trajín, me entienden y hacen todo lo que pueden para ayudarme".

Sin embargo, el desgaste es evidente: "Al final una se acostumbra a todo, pero esto te deja exhausta".