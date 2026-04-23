Madrid marca el camino a España: hipotecas al 100% para compradores de hasta 50 años y más vivienda protegida

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de España ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una inversión de 7.000 millones de euros y ayudas para rehabilitación y vivienda pública, especialmente en zonas rurales. La Comunidad de Madrid ampliará el 'Plan Mi Primera Vivienda', permitiendo avales para hipotecas al 100% a compradores de hasta 50 años y elevando el precio máximo de vivienda a 425.000 euros. Madrid impulsará la construcción de 18.000 viviendas protegidas y entregará 14.000 nuevas viviendas de este tipo para 2027, consolidando su liderazgo en vivienda pública en España. Se contemplan nuevas ayudas para familias numerosas, monoparentales y familias con hijos menores, así como la recuperación del alquiler con opción a compra y más oferta de alquiler en pequeños municipios.

El Gobierno de España acaba de aprobar en Consejo de Ministros el ‘Plan Estatal de Vivienda 2026-2030’. Entre otras medidas, contempla una inversión de 7.000 millones de euros, ayudas para rehabilitación, también para la construcción de vivienda pública en el mundo rural, y para jóvenes que construyan en municipios de hasta 20.000 habitantes.

En paralelo, la Comunidad de Madrid también ha dado pasos en el mundo de la vivienda. Por un lado, va a aprobar esta semana en el Consejo de Gobierno su nueva ‘Ley de Medidas Urgentes para vivienda Protegida’; por otro, amplía el ‘Plan Mi Primera Vivienda’.

A continuación, te mostramos los rasgos clave de la política de vivienda del gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso.

Vivienda protegida

La ‘Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida’ tiene como punto fuerte la construcción de 18.000 hogares de estas características. Su finalidad es que puedan acceder a las mismas tanto jóvenes como familias.

Conviene recordar que, desde 2019, la Comunidad de Madrid encabeza el ranking de más vivienda pública construida. En concreto, más del 40% del total edificado en España.

Otro punto a destacar es que ya ha entregado más de 5.300 casas del ‘Plan Vive’ de alquiler asequible. Este 2026 entregará otras 3.200 viviendas. Y, para 2027, esa cifra llegará a 14.000 nuevas viviendas protegidas.

Tampoco conviene olvidar que, desde 2019, ha aprobado hasta 14 rebajas de impuestos cuya finalidad no ha sido otra que la de facilitar a los jóvenes menores de 25 años, sobre todo.

Por lo que respecta al ‘Plan Mi Primera Vivienda’, el gobierno regional de Madrid va a ampliar la edad de los posibles beneficiarios para acceder a avales hasta los 50 años (hasta ahora eran 40 años). También se amplía el límite máximo del precio de las viviendas hasta los 425.000 euros (antes, 390.000 euros).

Hasta ahora, del mismo se podían beneficiar personas de hasta 40 años, familias numerosas y monoparentales y para cualquier persona por nacimiento o adopción de un hijo sin límite de edad. Se añaden las familias con hijos menores a su cargo sin límite de edad.

Junto a todo esto, la Comunidad de Madrid ha dado su beneplácito para la construcción de vivienda protegida en parcelas de titularidad privada; nuevas ayudas para familias numerosas y monoparentales; recupera la figura del arrendamiento con opción a compra; y aumenta la oferta de alquiler en pequeños municipios.