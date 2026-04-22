Los expertos en vivienda coinciden: los jóvenes destinan un tercio de su salario al alquiler de una habitación

Montaje de un joven buscando piso de alquiler e Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.

Las claves

Las claves Generado con IA Los jóvenes destinan hasta el 40,6% de su salario neto al alquiler de una habitación, sin contar gastos adicionales. En ciudades como Madrid y Barcelona, el coste del alquiler de una habitación supera el 50% del sueldo neto de los jóvenes. Se estima que faltan unas 700.000 viviendas de alquiler para cubrir la demanda, lo que eleva los precios y dificulta el acceso. El Gobierno ha aprobado un plan estatal de vivienda dotado con 7.000 millones de euros para reforzar el parque público y facilitar el acceso.

Conseguir vivienda de alquiler se está convirtiendo en toda una odisea para muchas personas. Los altos precios y la cada vez menor oferta frenan la intención de, por ejemplo, los jóvenes.

Según un estudio de pisos.com, el esfuerzo de costear una habitación en un piso compartido para personas de entre 16 y 34 años supone el 40,6% de su salario neto mensual.

"Hay que tener muy presente que estos porcentajes no incluyen suministros ni gastos de comunidad, que en muchos pisos compartidos se reparten entre los inquilinos”, afirma Ferran Font, su director de Estudios.

Y añade: “Si los sumáramos, estaríamos hablando de que en las grandes ciudades un joven puede estar destinando entre el 50% y el 60% de su sueldo neto simplemente a mantener una habitación. Es una cifra que imposibilita cualquier estrategia de ahorro a medio plazo".

Por su parte, Juan Carlos Álvarez, CEO de Vivara, apunta que “el Banco de España estima que se necesitan 700.000 viviendas de alquiler más para hacer frente a la demanda, una brecha que ejerce una presión significativa sobre los precios”.

Madrid y Barcelona

Volviendo al estudio del portal inmobiliario, tanto en Madrid como en Barcelona, el coste del alquiler de una habitación absorbe más de la mitad del salario neto de un joven.

“La situación es muy crítica en las capitales de provincia, como Madrid o Barcelona, donde la presión para acceder a una vivienda de alquiler es aún mayor”, remarca Juan Carlos Álvarez.

Así, el precio medio de una habitación en la Ciudad Condal asciende a 646 euros mensuales, lo que representa el 55,19% del salario neto de referencia. En Madrid, la habitación cuesta de media 622,14 euros, equivalentes al 53,15% del sueldo.

En ambos casos, y como resaltan en pisos.com, más de un euro de cada dos que ingresa un joven se destina únicamente a pagar la habitación, antes de afrontar cualquier otro gasto.

A notable distancia, pero también por encima del umbral del 40%, se sitúan Palma (52,7%), Valencia (52,6%), San Sebastián (47,4%), Santa Cruz de Tenerife (43%) y Cádiz (40,4%).

"El alquiler de una habitación ya no es una solución económica, es simplemente la única solución posible para muchos jóvenes”, advierte Font.

Y subraya: “Cuando destinas más del 40% de lo que cobras solo a tener un techo, lo que tienes no es independencia: es supervivencia. Y eso deja sin margen para ahorrar, para proyectar el futuro, para plantearse comprar una vivienda algún día".

“La reducción de la oferta de alquiler es uno de los aspectos que más preocupan, porque cuanto menor es la cifra de viviendas en alquiler, mayor es el impacto sobre quien menos tiene”, apunta el CEO de Vivara.

La razón es sencilla, como señala Álvarez: “Los criterios de elección de inquilino tienden a priorizar la solvencia. Así, si por cada vivienda en alquiler concurren más de 100 potenciales inquilinos, se reducen drásticamente las oportunidades de acceso para los perfiles con menos recursos”.

Para intentar resolver la situación, el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Sobre la mesa, 7.000 millones de euros para reforzar el parque público de vivienda, impulsar la rehabilitación y mejorar el acceso a la vivienda.

El plan incluye medidas orientadas a movilizar vivienda hacia el alquiler asequible. “Es positivo que se refuerce la inversión y que se ponga el foco en facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y en segmentos donde hay más dificultad”, afirma Robin Decaux, CEO y cofundador de Equito.

Y concluye: “El gran reto sigue siendo aumentar la oferta en las zonas donde se concentra la demanda real, especialmente en las grandes ciudades”.