Las aerolíneas advierten: vuelos cancelados y subida del precio a partir de mayo en Europa por la falta de combustibles

Las claves

Las claves Generado con IA Las aerolíneas europeas advierten de cancelaciones de vuelos y subida de precios a partir de mayo por la escasez de queroseno. El bloqueo en el estrecho de Ormuz afecta al 50% del suministro de combustible de aviación en Europa. Lufthansa y KLM ya han reducido operaciones; KLM ha cancelado 160 vuelos previstos para el próximo mes. Compañías como Volotea han implementado recargos por pasajero debido al aumento del precio del combustible.

El queroseno es un líquido que se obtiene mediante la destilación del petróleo crudo, también conocido como el combustible de los aviones. En este contexto bélico, en el que el estrecho de Ormuz sigue cerrado o que cuando se abre es sólo parcialmente, las aerolíneas europeas han encendido todas las alarmas.

El presidente de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, ha asegurado que las compañías tendrán que empezar a suspender vuelos a finales de mayo por la escasez de combustible a raíz del bloqueo del transporte marítimo en Ormuz, por donde pasa el 50% del queroseno refinado que abastece a Europa.

Además, la Agencia Internacional de la Energía también se ha advertido de que el viejo continente sólo dispone de queroseno para seis semanas, subrayando la posibilidad de que miles de vuelos se queden en tierra en la antesala y durante el verano.

KLM ya ha cancelado 160 vuelos

A día de hoy, ya hay aerolíneas europeas como Lufthansa y KLM que han reducido su actividad por la incertidumbre de qué va a pasar con el suministro energético y por el aumento de los costes.

De hecho, 27 aviones de la alemana Lufthansa ha aparcado de forma indefinida 27 aviones desde el pasado 18 de abril, aunque de momento sólo afecta a trayectos locales.

Por su parte, la neerlandesa KLM ya ha anunciado la cancelación de 160 vuelos el próximo mes por el aumento del precio del crudo, que a inicios de esta semana volvió a repuntar tras las dudas sobre si Irán y Estados Unidos llegarán a un acuerdo para parar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

En España, el caso más sonado es el de la española Volotea, compañía lowcost que anunció en el mes de marzo la aplicación de un recargo variable de hasta 14 euros por pasajero y trayecto en billetes emitidos para vuelos cuya salida se vaya a producir en el margen de una semana.

A la luz de este panorama, los siguientes pasos de las aerolíneas son claros: cancelación de vuelos o subida de las tarifas. Dos medidas que impactan de lleno en los viajeros que tengan viajes programados al extranjero para este verano o para más adelante.

En consecuencia, es probable que los españoles -además de por el temor a quedarse varados en aeropuertos de Oriente Medio opten por destinos nacionales en los que se pueda llegar en coche, autobús o tren y renunciar así a los aviones.