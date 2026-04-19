Los expertos en el mercado inmobiliario coinciden: el precio de la vivienda y del alquiler seguirá creciendo

Las claves

Las claves Generado con IA El precio tanto de la vivienda en compra como de alquiler ha alcanzado máximos históricos de forma simultánea en España. El alquiler medio roza los 1.200 euros mensuales y el precio medio de compra supera los 240.000 euros. Expertos atribuyen el aumento a un profundo desequilibrio entre oferta y demanda, impulsado por factores demográficos y la escasez de vivienda nueva. Para 2026 se prevén incrementos de hasta el 10% en obra nueva, 8% en segunda mano y un 12% en alquiler, según previsiones de diversos analistas.

De récord en récord. Y tanto en el precio de la vivienda en compra como de alquiler. Así se desprende de los últimos datos de Fotocasa, que ponen de relieve que, en ambos casos, y por vez primera, han alcanzado sus máximos de forma simultánea.

“Esto significa que los españoles nunca se habían enfrentado a unos precios tan altos en ambos mercados al mismo tiempo”, afirma María Matos, directora de Estudios del portal inmobiliario.

Y añade: “El alquiler medio roza ya los 1.200 euros mensuales, mientras que el precio medio de compra supera los 240.000 euros”.

Continuidad en 2026

La pregunta que se hacen quienes quieren adquirir la vivienda, o vivir de alquiler, es si la situación se va a mantener durante 2026. Para responder, nada mejor que encontrar los motivos que han llevado a esta situación.

“Detrás de este fenómeno hay un desequilibrio cada vez más profundo entre oferta y demanda”, apunta María Matos. “La demanda se mantiene en niveles muy elevados, impulsada por el crecimiento demográfico, el auge de los hogares unipersonales y unas condiciones de financiación más favorables que han reactivado la compra.

Pero matiza: “Sin embargo, la oferta sigue siendo claramente insuficiente, tanto en venta como en alquiler. Por lo tanto, es probable que este escenario de máximos se repita a lo largo de 2026”.

Una tendencia, la del alza del precio de la vivienda, que también es vista por Ferran Font, director de Estudios de pisos.com: “La tendencia al alza del precio de la vivienda continúa, aunque algo más suavizada.

Desde su punto de vista, “los repuntes son un fenómeno sostenido que evidencia un profundo desequilibrio entre oferta y demanda. La producción de vivienda nueva continúa siendo insuficiente, lo que desplaza gran parte de la presión hacia el mercado de segunda mano, que no se repone a la misma velocidad que los compradores interesados”.

Y vislumbra el siguiente escenario: “El mercado de vivienda de segunda mano en España se encuentra en una fase de expansión intensa pero desequilibrada. Se necesitan políticas que actúen sobre la oferta, especialmente en vivienda asequible, ya que, sin un aumento significativo del parque disponible, cualquier intento de contención de precios será limitado”.

Demanda creciente

En el caso del alquiler, Font es rotundo al afirmar que “el principal desequilibrio radica en una oferta rígida frente a una demanda creciente y cada vez más concentrada en núcleos urbanos”. A lo que hay que añadir la inseguridad jurídica percibida por los arrendadores y la lentitud de los mecanismos de resolución de conflictos.

Por su parte, Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario, indica que el mercado residencial ha arrancado 2026 con señales de desaceleración. Sin embargo, la caída de la actividad no se ve acompañada de una moderación de los precios.

“Estamos ante una anomalía cada vez más evidente, se venden menos viviendas, pero a precios más altos. Es un síntoma claro de desequilibrio entre oferta y demanda”, advierte Iñaki Unsain. Para el experto, 2026 se perfila como un año de transición para el sector inmobiliario con riesgos evidentes.

¿Cuánto crecerán los precios en 2026? Para Font, el de compra subirá un 7,8% y el del alquiler un 6,8%. Mientras que para José María Basañez, presidente de Tecnitasa, “las previsiones apuntan a incrementos de precios en 2026 cercanos al 10% en vivienda de obra nueva y en torno al 8% en la de segunda mano”. En alquiler, será del 12%, aproximadamente.