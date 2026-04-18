Mónica, limpiadora a domicilio: “Me pagan 130€ por 10 horas de trabajo y pago 750€ por una habitación”

Las claves

Las claves Generado con IA Mónica, originaria de Antioquia, emigró a España y trabaja como limpiadora a domicilio en Palma de Mallorca, donde actualmente cobra en promedio 13 euros por hora. Superó momentos difíciles al llegar, incluyendo dormir en la calle durante tres noches porque su sueldo inicial no era suficiente para pagar un alquiler. Gracias a su honestidad y reputación, sus clientes confían plenamente en ella, permitiéndole incluso el acceso a sus viviendas para el mantenimiento. Ahora vive con sus hijas en un piso de tres habitaciones, pagando 750 euros de alquiler, y afirma disfrutar de una buena calidad de vida y tranquilidad en España.

Mónica, una antioqueña que emigró a España para trabajar en el sector de la limpieza, atribuye su éxito a un pilar fundamental: la honestidad. Gracias a su integridad, ha logrado que sus clientes confíen en ella hasta el punto de entregarle las llaves de sus hogares.

Sin embargo, su camino hasta allí no fue fácil. En una entrevista con el creador de contenido Andrés Pérez, (@elandrevlog), Mónica recordó sus inicios, cuando llegó a dormir tres noches en la calle debido a que su sueldo semanal de 90 euros no cubría el costo de una vivienda.

Así, hoy en día, su realidad es muy distinta. Consiguió mejores condiciones laborales, con un salario más generoso, y reside en un piso de tres habitaciones junto a sus hijas.

"Yo vivo muy bien"

La colombiana vive en Palma de Mallorca y comienza su jornada los lunes a las 7:30 de la mañana para ir a limpiar una peluquería.

Comentó que su trabajo en dicho local consiste en que "doblo toallas, organizo implementos, limpio cristales, espejos, lavo el baño y friego el suelo".

Así, comentó que después de la peluquería su siguiente parada consiste en la casa de un cliente alemán que "ellos casi nunca están, vienen por temporadas, entonces igual yo todo el año voy y les hago el mantenimiento de su casa y se la cuido".

Comentó también que limpia con un uniforme que consiste en pantalones cortos en verano y pantalón largo en invierno, con una camisa cómoda. Además, agregó que va descalza porque la mayoría de sus clientes son alemanes y "no les gusta que la gente vaya calzada".

Reveló que por ello le pagan "20 euros por hora y media que tardo". La colombiana recordó que limpiar la casa de esos alemanes fue su primer trabajo y que "esos 20 euros a mí me sirvieron tanto en mi momento que yo no tenía ni para comprarme un agua".

Llegar al punto en el que se encuentra Mónica ahora no fue fácil, incluso contó como anécdota que tuvo que dormir en la calle por tres días porque "en ese entonces yo solo limpiaba la peluquería, unos despachos y una casa, ganaba como 90 euros a la semana".

Trabajar en limpieza en España

Logró salir de esa situación gracias a una amiga venezolana que al enterarse de esto se mudó con su pareja para dejarle un lugar donde vivir, además le pagó el alquiler mientras ella conseguía reunir lo suficiente y le consiguió más trabajo.

Así, Mónica consiguió salir adelante. De esta manera, comentó que actualmente "cobro en promedio 13 euros la hora y hoy que es un día malo porque hago cuatro horas me hago unos 74 euros más o menos, pero mañana que hago 10 horas cobro como 130 euros más o menos".

De esta manera, confesó que "yo vivo muy bien" principalmente porque considera que tiene una buena calidad de vida y vive muy cómodamente.

"Yo vivo sola en un piso y pago un alquiler de 750 euros, son tres habitaciones, una para cada una de mis hijas, un salón grande, cocina, baño, zona de ropas y corredor", expresó.

Finalmente, comentó que a pesar de que extraña su natal Colombia, considera que España le proporciona una "seguridad y tranquilidad" que no está dispuesta a abandonar todavía.