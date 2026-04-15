Los coleccionistas coinciden: pagan 20.000 euros por esta moneda de cinco pesetas que podrías tener en tus cajones

Las claves

Las claves Generado con IA Una moneda de cinco pesetas de 1949 con el rostro de Franco ha alcanzado hasta 20.000 euros en subastas especializadas. El valor de estas monedas depende de su rareza, estado de conservación y particularidades de acuñación, según expertos numismáticos. Otras monedas españolas, como las de 2,5 pesetas de 1946 o ciertas de 50 pesetas de 1957, también superan los 10.000 euros. Desde que el Banco de España dejó de cambiar pesetas por euros en 2020, el coleccionismo es la única vía para rentabilizar estas monedas.

Durante décadas, muchas monedas de pesetas quedaron olvidadas en cajones, cajas metálicas o viejos monederos familiares.

Sin embargo, el auge del coleccionismo numismático ha revalorizado piezas que, en su momento, parecían meramente testimoniales del pasado.

Entre ellas, una moneda de cinco pesetas con el rostro de Franco ha llegado a alcanzar cifras que sorprenden incluso a quienes no están familiarizados con este mercado: hasta 20.000 euros en subasta.

El valor de estas piezas no es arbitrario. En numismática, la tasación profesional es un proceso riguroso que determina el precio real de una moneda en función de tres pilares fundamentales: su antigüedad y rareza, su estado de conservación y su contexto histórico o particularidades de acuñación.

No es lo mismo una moneda común y desgastada por el uso que una pieza con errores de fabricación o perteneciente a una emisión extremadamente limitada.

Este último factor es clave en algunos de los casos más llamativos. La moneda de cinco pesetas de 1949 es uno de los ejemplos más citados por los expertos.

Se trata de una pieza excepcional, una moneda circulante normal emitida por España durante la autoridad gobernante de Francisco Franco (1949-1952), dentro de la antigua peseta.

Fabricada en níquel, con un peso de 15 gramos, diámetro de 32 mm y grosor de 2,1 mm, se caracteriza por su forma circular y su acuñación a máquina, con alineación de moneda. Fue desmonetizada el 1 de marzo de 1958.

El diseño fue realizado por Mariano Benlliure Gil y grabado por Manuel Marín Jimeno. En el anverso aparece el texto: Francisco Franco Caudillo de España por la G. de Dios 1949.

Mientras, en el reverso se muestra el escudo de España con yugo y flechas, junto a la inscripción de 'Cinco pesetas', 'Una, grande y libre' y 'Plus ultra'.

En subastas especializadas, estas monedas han tenido un precio de salida de 9.000 euros con estimaciones de hasta 20.000 euros, convirtiéndose en auténticos objetos de deseo para coleccionistas de todo el mundo.

Sin embargo, no es la única pieza que ha captado la atención del mercado. Otras monedas españolas también han registrado precios elevados: las de 2,5 pesetas de 1946 pueden superar los 10.000 euros, al igual que ciertas emisiones de 50 pesetas de 1957.

Incluso monedas más recientes, como la de 1 peseta de 1975 con la efigie de Juan Carlos I, han llegado a cotizar en torno a los 4.500 euros en función de su estado.

Especial mención merece la variante conocida como el "error del Mundial" de 5 pesetas de 1975, muy buscada por los coleccionistas por su rareza.

El interés por estas piezas se ha visto impulsado por un hecho determinante: desde el 31 de diciembre de 2020, el Banco de España ya no cambia pesetas por euros.

Esto ha convertido al mercado de coleccionismo en la única vía para obtener algún tipo de rentabilidad por estas antiguas monedas. Se estima que todavía quedan sin canjear alrededor de 1.575 millones de euros en pesetas en circulación residual.

Aun así, los expertos insisten en un punto esencial: no todas las monedas antiguas tienen valor elevado. Por ello, la intervención de un tasador especializado es imprescindible para evitar falsas expectativas y determinar con precisión el precio real de cada pieza.